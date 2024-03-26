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    Разин: Для чего мы первое место занимали на Востоке? Для чего мы жопу рвали?

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Спартак
    Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин высказался о матче против «Спартака» (0:1).

    Андрей Разин
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    Андрей Разин

    «Сегодня играли хорошо. В принципе была равная игра, и были моменты, где мы могли забить. Не получилось. Скажем так, во второй игре в Магнитогорске повезло нам, а сегодня случилось алаверды в пользу "Спартака". Серия продолжается, будем готовиться.

    Игра Набокова? Перспективный вратарь, которого мы готовили. В этом сезоне он вышел на лидирующие роли. Сегодня пропустил одну, хотелось бы, чтобы отыграл на ноль.

    Надо ли было возвращаться в Магнитогорск после решения КХЛ перенести четвёртый матч серии на другую дату? Я надеялся, что не будет вот этого вопроса. Но давайте подискутируем. 23-го отменяется игра. Почему мы должны жить в Москве, когда нас выгоняют из "Мегаспорта", нет мест в той гостинице, где мы жили, непонятно, где мы будем кататься, и мы в срочном порядке должны искать лёд?

    Хотя у нас было шикарное предложение — 25-го сыграть в Магнитогорске, а 27-го в Москве — и ничего бы не поменялось. Так как мы заняли первое место на Востоке, то три игры сыграли бы дома, две — на выезде. А счёт в серии был 2-1, и по-любому было понятно, что три здесь и две здесь.

    Для чего мы первое место занимали на Востоке? Для чего мы жопу рвали? Чтобы вот это решение было в пользу "Спартака"? Хотя я не считаю, что оно было в пользу "Спартака". Оно просто во вред команде Металлург», — цитирует Разина «Чемпионат».

    Благодаря этой победе «Спартак» сравнял счёт в серии 2-2. Пятый матч серии пройдёт в Магнитогорске 28 марта.

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