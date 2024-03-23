Третьяк рассказал, почему матч «Автомобилист» — СКА решили не переносить

Президент Федерации хоккея Россииответил на вопрос о том, почему матч 2-го раунда плей-офф КХЛне перенесли.

«Нормально ли, что игра пройдёт со зрителями на следующий день после трагедии? Это решение клуба, мне нечего сказать», — заявил Третьяк в интервью «Матч ТВ».

Напомним, что 22-го марта в московской области в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла стрельба и возник масштабный пожар. В этой трагедии есть жертвы и пострадавшие.

Третий матч 2-го раунда плей-офф КХЛ «Автомобилист» — СКА стартовал в 14:30 мск. После 1-го периода счет 2:0 в пользу команды Романа Ротенберга. Следите за ходом этого поединка тут.

Сегодня, 23-го марта стало известно о том, что перенесены ближайшие встречи в сериях «Металлург» — «Спартак» и «Локомотив» — «Авангард», которые должны были состояться 23-го и 24-го марта соответственно. Предварительно, матчи пройдут во вторник, 26-го числа.