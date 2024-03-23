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    Третьяк рассказал, почему матч «Автомобилист» — СКА решили не переносить

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    Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк ответил на вопрос о том, почему матч 2-го раунда плей-офф КХЛ «Автомобилист» — СКА не перенесли.

    Владислав Третьяк
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    Владислав Третьяк

    «Нормально ли, что игра пройдёт со зрителями на следующий день после трагедии? Это решение клуба, мне нечего сказать», — заявил Третьяк в интервью «Матч ТВ».

    Напомним, что 22-го марта в московской области в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла стрельба и возник масштабный пожар. В этой трагедии есть жертвы и пострадавшие.

    Третий матч 2-го раунда плей-офф КХЛ «Автомобилист» — СКА стартовал в 14:30 мск. После 1-го периода счет 2:0 в пользу команды Романа Ротенберга. Следите за ходом этого поединка тут.

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