Михайлис: Мы не отходим от своей игры, просто используем ее и улучшаем

Нападающийпрокомментировал победу над(4:0) в первом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ.

«Хорошая игра: много атак, много оборонялись, но хорошо выстояли. Илья Набоков — молодец. Мы не отходим от своей игры, просто используем ее и улучшаем. Хорошая игра в обороне помогла сегодня не пропустить, хорошо действовал вратарь. Все отдавались игре, ловили шайбы на себя», — приводит слова Михайлиса «Спорт-Экспресс».

После этого матча «Металлург» повел в серии со «Спартаком» со счетом 1:0. Следующий поединок между этими командами состоится 19-го марта в Магнитогорске.