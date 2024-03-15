Заварухин о серии с «Динамо»: Мы должны проходить их, за пару дней поработали над тактикой

Главный тренервысказался о предстоящей серии 2-го раунда плей-офф КХЛ с московским

«У нас была пара дней, и мы поработали над тактикой. Отработали то, на что хотели обратить внимание, включая зону обороны и реализацию большинства. В первых матчах посмотрим, как это получилось. У команды было два выходных, хорошо отдохнули, хорошо поработали и с хорошим настроением едем в Москву.

Как играть против Никиты Гусева? Он профессионал, бомбардир, и, конечно, мы будем обращать больше внимания на него в зоне атаки. Получаем информацию, как против него действовать.

Насколько важно, что среди динамовцев больше обладателей Кубка Гагарина? На это не обращаем внимание. У нас хорошая команда, мы должны проходить Динамо», — приводит слова Заварухина официальный сайт КХЛ.

Напомним, что в 1-м раунде плей-офф КХЛ «Трактор» прошел «Салават Юлаев» со счетом в серии 4:2. Первый матч 2-го раунда против московского «Динамо» состоится 17-го марта в Москве. Полное расписание матчей можно посмотреть по этой ссылке.