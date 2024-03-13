Заварухин о серии со СКА: Сделаем акцент на быстрый хоккей, чтобы не уступать в скорости

Главный тренервысказался о предстоящей серии 2-го раунда плей-офф КХЛ со

«СКА — быстрая команда, там хорошие нападающие. Делаем акцент на быстрый хоккей, чтобы не уступать в скорости, в сохранении шайбы; контроль шайбы здесь основное. Конечно же, нужна плотная игра в обороне на своем пятаке, перед свои воротами, где у СКА было превосходство в серии с "Торпедо".

Как справиться с длинной скамейкой СКА, дающей больше возможностей для ротации? Рациональным хоккеем с нашей стороны. Надо сыграть правильно, и в прессинг, и в оборону. Основное — короткие смены, их не надо переигрывать, ну и восстановление от матча к матчу.

Мы играли против хороших соперников, которые в регулярке в равенстве пропустили меньше всех. Нужно больше бросков с разных положений, в Питере маленькая площадка, меньше расстояние до ворот — и надо этим воспользоваться», — приводятся слова Заварухина на сайте лиги.

Напомним, что «Автомобилист» в 1-м раунде плей-офф КХЛ прошел «Ак Барс» (счет в серии 4:1). Первый матч 2-го раунда между екатеринбургской командой и СКА состоится 17-го марта. Полное расписание встреч можно посмотреть тут.