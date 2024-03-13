Ротенберг об «Автомобилисте»: Они победили очень сильный «Ак Барс», этим все сказано

Главный тренервысказался о предстоящей серии 2-го раунда плей-офф КХЛ с

«Автомобилист? Сильный соперник, они победили очень сильный "Ак Барс", этим всё сказано. Знаем, над чем работать и что улучшить. Хочу поблагодарить болельщиков. У нас серьёзная аналитическая группа, очень серьёзно готовимся.

Играли с "Автомобилистом" две игры в этом сезоне. У них много сильных игроков, легионеров. Широков — олимпийский чемпион, хорошо знакомый нам игрок. У этой команды нет слабых мест. Будем играть в наш хоккей», — передает слова Ротенберга Чемпионат.

Напомним, что «Автомобилист» в 1-м раунде прошел «Ак Барс» (счет в серии 4:1), а СКА одолел «Торпедо» с таким же счетом в серии. Первый матч между армейцами из Санкт-Петербурга и екатеринбургской командой состоится 17-го марта. Полное расписание матчей 2-го раунда можно посмотреть тут.