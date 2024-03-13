Защитник «Миннесоты» оценил игру своего партнера по команде Капризова

Защитниквысказался об игре нападающего команды

«За этим весело наблюдать, правда? Такого парня за последние 20 или около того я не видел. Круто видеть, что он не изменил своего отношения к делу.

Забрасывает Капризов или нет, это не влияет на то, как усердно он работает и играет по всей площадке. Сейчас он реально получает за это вознаграждение», — цитирует Фэйбера официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в последнем матче «Миннесота» обыграла «Анахайм» со счетом 4:1. В той встрече Капризов забросил 2 шайбы и сделал голевую передачу.

В нынешнем сезоне россиянин провел 59 матчей и набрал 73 (33+40) очков. «Миннесота» занимает 9-е место в таблице Запада с 71-м баллом в активе.