ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тай ТуивасаТуиваса встретится с Тыбурой, Сент-Прю подерется с Нзечукву. Анонс карда UFC Vegas 88
  • 11:01
    • «Краснодар» объявил об увольнении Ивича
    Все новости спорта

    Защитник «Миннесоты» оценил игру своего партнера по команде Капризова

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Миннесота Уайлд
    Защитник «Миннесоты» Брок Фэйбер высказался об игре нападающего команды Кирилла Капризова.

    Кирилл Капризов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кирилл Капризов

    «За этим весело наблюдать, правда? Такого парня за последние 20 или около того я не видел. Круто видеть, что он не изменил своего отношения к делу.

    Забрасывает Капризов или нет, это не влияет на то, как усердно он работает и играет по всей площадке. Сейчас он реально получает за это вознаграждение», — цитирует Фэйбера официальный сайт НХЛ.

  • Победители и неудачники трансферного дедлайна НХЛ: «Вегас», «Колорадо» и «Каролина» наращивают мощь перед плей-офф
  • Кто сделал большой шаг ради укрепления состава, а кто был максимально пассивен?
  • Вчера

    • Напомним, что в последнем матче «Миннесота» обыграла «Анахайм» со счетом 4:1. В той встрече Капризов забросил 2 шайбы и сделал голевую передачу.

    В нынешнем сезоне россиянин провел 59 матчей и набрал 73 (33+40) очков. «Миннесота» занимает 9-е место в таблице Запада с 71-м баллом в активе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отыграется ли «Атлетико» против «Интера»?
  • «Атлетико» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • В Питере — забивать!
  • «Зенит» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Пройдет ли «Боруссия» Дортмунд ПСВ?
  • «Боруссия» Дортмунд — ПСВ. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.69
  • Экспресс дня 13 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Атлетико — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Зенит — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 23:10
    •  1.96
  • Прогноз на матч Медведев — Димитров
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Байер — Карабах
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Локомотив — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Спартак — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бои Прочие