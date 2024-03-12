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    Виннипег — Вашингтон: смотреть онлайн в прямом эфире

    12.03.2024 в 02:30 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Виннипег — Вашингтон

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Виннипег и Вашингтон начнут матч в 02:30 в регулярном сезоне НХЛ, 12.03.2024.

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    Последний матч: «Вашингтон» — «Виннипег» 4:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Виннипег — Вашингтон.

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