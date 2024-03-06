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    Кудашов — о поражении своей команды: Сегодня просела дисциплина

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    Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов дал послематчевый комментарий после неудачи в третьем матче серии Кубка Гагарина с минским «Динамо» (1:3, 2-1 в серии) и объяснил причину поражения.

    Алексей Кудашов
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    Алексей Кудашов

    «Хочу поздравить соперника с победной, отличная игра, а у нас не всё получилось, поэтому и проиграли сегодня.

    Семь удалений за матч плей-офф — не лезет ни в какие ворота? Да, согласен. Почему просела дисциплина при 2-0 в серии? Просела. Но вы думаете, что если бы проигрывали 0-2, то было бы по-другому? Не получалось сегодня в определённых технических моментах справиться с клюшкой, и толкали много», — цитирует Кудашова «Чемпионат».

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