Кудашов — о поражении своей команды: Сегодня просела дисциплина

Главный тренер московского «Динамо»дал послематчевый комментарий после неудачи в третьем матче серии Кубка Гагарина с минским «Динамо» (1:3, 2-1 в серии) и объяснил причину поражения.

«Хочу поздравить соперника с победной, отличная игра, а у нас не всё получилось, поэтому и проиграли сегодня.

Семь удалений за матч плей-офф — не лезет ни в какие ворота? Да, согласен. Почему просела дисциплина при 2-0 в серии? Просела. Но вы думаете, что если бы проигрывали 0-2, то было бы по-другому? Не получалось сегодня в определённых технических моментах справиться с клюшкой, и толкали много», — цитирует Кудашова «Чемпионат».

Следующая игра пройдёт в Минске 8 марта.