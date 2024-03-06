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    Нападающий «Автомобилиста» Да Коста выведен из списка травмированных

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Ак Барс
    Нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста может принять участие в следующем матче серии плей-офф с «Ак Барсом».

    Стефан Да Коста
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    Стефан Да Коста

    Как сообщает пресс-служба КХЛ, французский форвард выведен из списка травмированных игроков. Да Коста получил повреждение перед началом плей-офф КХЛ.

    В регулярном чемпионате нынешнего сезона форвард провел 60 матчей и набрал 54 (18+36) очка при показателе полезности «+1».

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    • Напомним, что «Автомобилист» ведет в серии 1-го раунда плей-офф с «Ак Барсом» со счетом 3:0. Четвертый матч между этими командами состоится 6-го марта в Екатеринбурге. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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