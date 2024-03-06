Нападающий «Автомобилиста» Да Коста выведен из списка травмированных

Нападающийможет принять участие в следующем матче серии плей-офф с

Как сообщает пресс-служба КХЛ, французский форвард выведен из списка травмированных игроков. Да Коста получил повреждение перед началом плей-офф КХЛ.

В регулярном чемпионате нынешнего сезона форвард провел 60 матчей и набрал 54 (18+36) очка при показателе полезности «+1».

Напомним, что «Автомобилист» ведет в серии 1-го раунда плей-офф с «Ак Барсом» со счетом 3:0. Четвертый матч между этими командами состоится 6-го марта в Екатеринбурге. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.