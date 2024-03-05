«Лада» — «Авангард»: счет матча 1:3, обзор голов

Уже на первой минуте счет открыл Рид Буше. В начале второго периода Валентин Пьянов реализовал большинство и сделал счет 2:0 в пользу «Авангарда».
«Лада» смогла ответить голом Доната Стальнова на 31-й минуте.
Третью шайбу омичи забросили на 46-й минуте, большинство реализовал Рид Буше.
КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Третий матч
«Лада» — «Авангард» 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Голы: Буше — 2, 0:22 — 0:1. Пьянов — 1 (бол., Буше, Шарипзянов), 20:39 — 0:2. Стальнов — 1 (Семин, Алтыбармакян), 30:37 — 1:2. Буше — 3 (бол., Ткачев, Чистяков), 45:24 — 1:3Вратари: Подъяпольский — ХомченкоБроски: 23 (10+11+2) — 29 (11+10+8)Штраф: 12 — 6
Теперь в серии подопечные Михаила Кравца ведут со счетом 3:0. Четвертая игра пройдет 7 марта в Тольятти.