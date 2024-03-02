«Салават Юлаев» — «Трактор»: счет матча 4:1, обзор голов

«Салават Юлаев» Фото: globallookpress.com
На дубль Джошуа Лейво и голы Александра Хмелевского и Даниила Башкирова гости ответили точным броском престижа Виталия Кравцова.
КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Второй матч
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Трактор» (Челябинск) — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Голы: Хмелевский — 1 (Ливо), 11:15 — 1:0. Кравцов — 1 (Шабанов), 15:56 — 1:1. Ливо — 1 (бол., Шаров, Хмелевский), 27:34 — 2:1. Ливо — 2 (Дроздов, Науменков), 36:22 — 3:1. Башкиров — 2 (п.в., Хмелевский), 59:47 — 4:1Вратари: Самонов — Фукале (56:49 — 58:34, 58:47 — 59:47)Штраф: 33 — 81Броски: 42 (15+17+10) — 28 (6+10+12)
«Салават Юлаев» сравнял счет в серии — 1-1. Третий матч серии состоится 4 марта в Челябинске. Начало — в 17.00 мск.