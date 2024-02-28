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    Овечкин сократил отставание от Коффи до трех очков в списке бомбардиров всех времен НХЛ

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Сегодня, 28 февраля, в Детройте (США) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ. «Детройт Ред Уингз» победил «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 8:3.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    Российский капитан «столичных» Александр Овечкин отметился в этой встрече результативной передачей и закончил матч с показателем «-2».

    Овечкин приблизился к занимающему 15-е место в списке бомбардиров всех времён НХЛ Полу Коффи.

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    В активе занимающего 16-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ 38-летнего капитана столичной команды стало 1528 (838+690) очков в североамериканской лиге. Таким образом, Овечкин сократил отставание от располагающегося на 15-й позиции известного в прошлом канадского защитника (1531) до трёх очков.

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