Овечкин сократил отставание от Коффи до трех очков в списке бомбардиров всех времен НХЛ

Сегодня, 28 февраля, в Детройте (США) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ.победилсо счетом 8:3.

Российский капитан «столичных» Александр Овечкин отметился в этой встрече результативной передачей и закончил матч с показателем «-2».

Овечкин приблизился к занимающему 15-е место в списке бомбардиров всех времён НХЛ Полу Коффи.

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В активе занимающего 16-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ 38-летнего капитана столичной команды стало 1528 (838+690) очков в североамериканской лиге. Таким образом, Овечкин сократил отставание от располагающегося на 15-й позиции известного в прошлом канадского защитника (1531) до трёх очков.