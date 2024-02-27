Заварухин об «Ак Барсе»: Примерно знаем систему Билялетдинова

Главный тренервысказался о предстоящей серии 1-го раунда плей-офф с

«Ак Барс здорово играет в обороне. Мы посмотрели слабые и сильные стороны его вратарей.

Примерно знаем систему Билялетдинова — система давнишняя, тяжело её взламывать, и не все команды могут это делать. Может быть, будет какой-то сюрприз», — цитирует Заварухина сайт КХЛ.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» занял 5-е место в таблице Востока с 82 очками в активе. Первый матч плей-офф между «Ак Барсом» и екатеринбургской командой состоится 29-го февраля в Казани.