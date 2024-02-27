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    Заварухин об «Ак Барсе»: Примерно знаем систему Билялетдинова

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Ак Барс
    Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о предстоящей серии 1-го раунда плей-офф с «Ак Барсом».

    Николай Заварухин
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    Николай Заварухин

    «Ак Барс здорово играет в обороне. Мы посмотрели слабые и сильные стороны его вратарей.

    Примерно знаем систему Билялетдинова — система давнишняя, тяжело её взламывать, и не все команды могут это делать. Может быть, будет какой-то сюрприз», — цитирует Заварухина сайт КХЛ.

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