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    Кравец: Забивать один гол — маловато, чтобы обыграть «Металлург»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Металлург Мг
    Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец высказался о матче против «Металлурга» (1:3).

    Михаил Кравец
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    Михаил Кравец

    «Настраивались на победу, чтобы порадовать себя в последнем матче. Движение хорошее, заряженность у большинства игроков была, но ошибки, естественно, влияют на игру. Конечно, хотелось бы чуть побольше от молодёжи агрессии, силовых приёмов. Ну и забивать один гол — маловато, чтобы обыграть "Металлург". Хотя моменты были, но пытались до верного разыграть почему-то. Ни в чём не уступили сегодня, моментами даже переигрывали.

    Считаю, что хорошо провели регулярный чемпионат, у нас была новая команда, новая система, много пришлось работать, чтобы поставить её так, как мы хотели. Но результат лучше, чем в прошлом году, и по очкам, и по месту. Спасибо всем, кто в нас верил, нашим болельщикам. Надеюсь, что в плей-офф мы будем играть лучше.

    Заскучали лидеры? Повторяется картина прошлого сезона, тогда мне тоже пришлось убирать Найта от Буше и Ткачёва. Сейчас были эксперименты, пробовали разные моменты. Но в конечном счёте от добра добро не ищут, поэтому по ходу сегодняшнего матча вернулись к привычным сочетаниям. Первый вратарь на плей-офф? Скорее всего, Хомченко начнёт», — цитирует Кравца «Чемпионат».

    «Металлург», набрав 95 очков в 68 матчах, завершил регулярный чемпионат КХЛ на первом месте Восточной конференции. «Авангард» стал вторым.

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