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    «Автомобилист» всухую обыграл «Локомотив»

    «Автомобилист» — «Локомотив»: счет матча 2:0, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Локомотив
    «Автомобилист» одолел «Локомотив» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Автомобилист»
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    «Автомобилист»

    В составе екатеринбургской команды голы записали на свой счет Сергей Широков и Владимир Кузнецов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Автомобилист» — «Локомотив» 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).
    Голы: Широков — 10 (Блэкер, Трямкин), 35:38 — 1:0. Кузнецов — 4 (Кизимов, Эберт), 48:51 — 2:0Вратари: Аликин — ИсаевБроски: 21 (6+9+6) — 29 (8+11+10)Штраф: 10 — 6

    После этого матча «Автомобилист» занимает 5-е место в таблице Востока с 82 очками в активе. «Локомотив» — на 3-й позиции Запада (93 балла).

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