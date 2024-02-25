«Автомобилист» — «Локомотив»: счет матча 2:0, обзор голов

одолел(2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе екатеринбургской команды голы записали на свой счет Сергей Широков и Владимир Кузнецов.

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Автомобилист» — «Локомотив» 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Голы: Широков — 10 (Блэкер, Трямкин), 35:38 — 1:0. Кузнецов — 4 (Кизимов, Эберт), 48:51 — 2:0Вратари: Аликин — ИсаевБроски: 21 (6+9+6) — 29 (8+11+10)Штраф: 10 — 6

После этого матча «Автомобилист» занимает 5-е место в таблице Востока с 82 очками в активе. «Локомотив» — на 3-й позиции Запада (93 балла).