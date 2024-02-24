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    «Трактор» по буллитам победил «Авангард»

    «Трактор» — «Авангард»: счет матча 3:2 ОТ, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Трактор
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» на своем льду по буллитам победил «Авангард» — 3:2.

    «Трактор»
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    «Трактор»

    В основное время у «Трактора» отличились Илья Карпухин и Виктор Антипин, а в составе «Авангарда» — Томаш Юрчо и Николай Прохоркин.

    Победный буллит забросил форвард хозяев Максим Шабанов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Авангард» (Омск) — 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Юрчо — 8 (Прохоркин, Жафяров), 7:19 — 0:1. Карпухин — 6 (Телегин, Попов), 10:36 — 1:1. Прохоркин — 17 (Киселевич, Ткачев), 28:14 — 1:2. Антипин — 4 (Жарков, Попов), 30:34 — 2:2Победный буллит: ШабановВратари: Фукале — ПроскуряковШтраф: 8 — 6Броски: 50 (21+13+13+3) — 21 (7+4+8+2)

    «Авангард» набрал 92 очка после 67 матчей и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор» с 78 очками располагается на шестой строчке.

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