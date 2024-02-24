Билялетдинов: Игра неплохая получилась для нас в плане подготовки к плей-офф

Главный тренервысказался о матче против(4:2).

«Игра неплохая получилась для нас, в том числе в плане подготовки к плей-офф. Первый период непонятный был, а вот второй уже очень хороший, забивали. Беспокоит большинство, много времени было, но не сработали. А так в целом команда показала себя хорошо. Одни забивают — значит другие пропускают, только каждый соперник создает сложности. Мы играем так, чтобы создавать голевые ситуации.

Галиев молодец, в последних играх он хорошо играет. Ему не везло, но сегодня он заслуживает того, что забил. Первая шайба хорошая была, будем надеяться покажет себя в плей-офф. Он спокойный парень, повторюсь в последних матчах играет хорошо, надежно, правильные решения принимает.

Драка Дыняка? Никита молодец, мужской характер у него, он порядочный, честный парень. Ничего удивительного с его стороны. Юдину дали возможность отдохнуть. Про возвращение Радулова пока не знаю. Яшкин? То же самое», — цитирует Билялетдинова «Спорт-Экспресс».

«Спартак» набрал 88 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» с 80 очками — на пятой строчке.