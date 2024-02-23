«Нефтехимик» — «Локомотив»: счет матча 2:3 ОТ, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛв овертайме обыгралсо счетом 3:2.

На голы Рауля Акмальдинова, Георгия Иванова и Мартина Герната хозяева ответили точными бросками Дмитрия Соколова и Григория Селезнева.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:3 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 0:1) Голы: Акмальдинов — 1 (Лихачев), 8:44 — 0:1. Соколов — 15 (бол., Сериков, Ди), 28:44 — 1:1. Селезнев — 4 (Митякин, Ковалев), 35:33 — 2:1. Иванов — 11 (Алексеев), 47:35 — 2:2. Гернат — 8 (Красковский, Полунин), 60:39 — 2:3Вратари: Долганов — МельничукШтраф: 6 — 6Броски: 22 (6+9+7+0) — 34 (8+11+14+1)

После этого матча «Локомотив» делит 2-3-е места в таблице Западной конференции (93 очка), «Нефтехимик» остался на 9-й строчке на Востоке (67 баллов).