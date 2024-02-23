ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артур — главное приобретение зимнего трансферного окнаЗимнее трансферное окно в РПЛ. Как изменились составы за это время
  • 20:15
    • Калинская сенсационно переиграла Свентек в полуфинале турнира в Дубае
  • 20:12
    • Хачанов справился с Попыриным и пробился в финал турнира в Дохе
  • 19:38
    • «Локомотив» в овертайме дожал «Нефтехимик»
  • 19:09
    • «Балтика» разгромила «Динамо» в товарищеском матче
    Все новости спорта

    «Локомотив» в овертайме дожал «Нефтехимик»

    «Нефтехимик» — «Локомотив»: счет матча 2:3 ОТ, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Нефтехимик
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» в овертайме обыграл «Нефтехимик» со счетом 3:2.

    «Локомотив»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Локомотив»

    На голы Рауля Акмальдинова, Георгия Иванова и Мартина Герната хозяева ответили точными бросками Дмитрия Соколова и Григория Селезнева.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:3 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Акмальдинов — 1 (Лихачев), 8:44 — 0:1. Соколов — 15 (бол., Сериков, Ди), 28:44 — 1:1. Селезнев — 4 (Митякин, Ковалев), 35:33 — 2:1. Иванов — 11 (Алексеев), 47:35 — 2:2. Гернат — 8 (Красковский, Полунин), 60:39 — 2:3Вратари: Долганов — МельничукШтраф: 6 — 6Броски: 22 (6+9+7+0) — 34 (8+11+14+1)

    После этого матча «Локомотив» делит 2-3-е места в таблице Западной конференции (93 очка), «Нефтехимик» остался на 9-й строчке на Востоке (67 баллов).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Байер» уверенно переиграть «Майнц»?
  • «Байер» — «Майнц». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Реал Сосьедад» укрепит свои позиции в зоне еврокубков?
  • «Реал Сосьедад» — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Кто выиграет битву лидеров?
  • «Лидс» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.21
  • Экспресс дня 23 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Байер — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Лидс — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Мец — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Арсенал — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Борнмут — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Барселона — Хетафе
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Спартак — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бои Прочие