Дацюк о погоне Овечкина за рекордом Гретцки: Мы все в это верим

Экс-нападающийвысказался о «великой погоне» капитаназа рекордомпо голам в НХЛ.

«Мы все в это верим. И будем помогать ему любыми способами, чтобы он этого добился в ближайшее время. Поддержка всегда нужна. И так на него сейчас большое давление», — цитирует Дацюка «Матч ТВ».

Овечкин провел 51 матч в нынешнем сезоне за «Вашингтон», забросил 16 шайб и сделал 25 голевых передач. До повторения рекорда Уэйна Гретцки осталось 56 голов.

«Вашингтон» занимает 11-е место в таблице Востока с 58-ю очками в активе, отставая от зоны плей-офф на 6 баллов.