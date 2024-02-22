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    Дацюк о погоне Овечкина за рекордом Гретцки: Мы все в это верим

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    Экс-нападающий «Детройта» Павел Дацюк высказался о «великой погоне» капитана «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «Мы все в это верим. И будем помогать ему любыми способами, чтобы он этого добился в ближайшее время. Поддержка всегда нужна. И так на него сейчас большое давление», — цитирует Дацюка «Матч ТВ».

    Овечкин провел 51 матч в нынешнем сезоне за «Вашингтон», забросил 16 шайб и сделал 25 голевых передач. До повторения рекорда Уэйна Гретцки осталось 56 голов.

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