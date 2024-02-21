НХЛ. «Вашингтон» выиграл у «Нью-Джерси», «Рейнджерс» нанес поражение «Далласу», «Колорадо» — «Ванкуверу»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Вашингтон» — «Нью-Джерси» — 6:2 (1:1, 1:0, 4:1)

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил две шайбы и сделал голевую передачу. Теперь на его счету 41 (16+25) очко в этом сезоне.

«Вашингтон» набрал 58 очков и занимает 11-е место в Восточной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Нью-Джерси» — 6:2 (1:1, 1:0, 4:1) Голы: Макмайкл — 9 (Протас, Сандин), 0:39 — 1:0. Хольц — 13 (Немец), 15:06 — 1:1. Макмайкл — 10, 24:17 — 2:1. Строум — 21 (Овечкин, Милано), 44:10 — 3:1. Овечкин — 15 (Строум), 48:44 — 4:1. Сгарбосса — 1 (Карлсон, Пачиоретти), 52:27 — 5:1. Хаула — 12 (Тоффоли, Смит), 55:34 — 5:2. Овечкин — 16 (бол., Строум, Оши), 59:27 — 6:2Вратари: Линдгрен — ДоусШтраф: 4 — 2Броски: 26 (8+7+11) — 39 (10+17+12)

«Вашингтон» — «Нью-Джерси» — 6:2

«Питтсбург» — «Айлендерс» — 4:5 ОТ (1:0, 1:3, 2:1, 0:1)

Российский голкипер гостей Илья Сорокин отразил 37 из 41 броска по своим воротам.

«Айлендерс» набрали 60 очков и идут на 10-й строчке в Восточной конференции. «Питтсбург» идет на 12-й строчке — 56 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Айлендерс» — 4:5 ОТ (1:0, 1:3, 2:1, 0:1) Голы: Петтерссон — 3 (Ракелль, Карлссон), 12:48 — 1:0. Нельсон — 23 (Пулок, Пелек), 23:40 — 1:1. Барзал — 17 (Сорокин), 26:37 — 1:2. Хольмстрем — 13, 33:15 — 1:3. Эллер — 10 (Руведел, Грэйвс), 36:35 — 2:3. Райлли — 4 (Нельсон, Ли), 50:42 — 2:4. Пуустинен — 2 (Летанг, Рил. Смит), 52:06 — 3:4. О`Коннор — 7 (Малкин), 53:02 — 4:4. Пелек — 1 (Барзал, Хорват), 60:57 — 4:5Вратари: Неделькович — СорокинШтраф: 4 — 6Броски: 41 (12+13+16+0) — 33 (13+12+7+1)

«Питтсбург» — «Айлендерс» — 4:5 ОТ

«Рейнджерс» — «Даллас» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Российский нападающий Артемий Панарин отметился голевой передачей в составе победителей. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 41 из 42 бросков по своим воротам. Его признали первой звездой встречи.

«Рейнджерс» набрали 77 очков и идут на 2-й строчке в Восточной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Даллас» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) Голы: Фокс — 9 (Панарин, Линдгрен), 7:46 — 1:0. Какко — 7 (Густафссон, Рэмп), 28:23 — 2:0. Хейсканен — 7 (бол., Бенн, Павелски), 29:10 — 2:1. Трочек — 19 (п.в., Крайдер, Зибанежад), 58:19 — 3:1Вратари: Шестеркин — Уэджвуд (57:14 — 58:19, 58:23)Штраф: 8 — 8Броски: 26 (6+14+6) — 42 (10+15+17)

«Рейнджерс» — «Даллас» — 3:1

«Флорида» — «Оттава» — 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)

Российский голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 28 из 30 бросков по своим воротам.

«Флорида» набрала 78 очков и оилирует в Восточной конференции. «Оттава» идет на 15-й строчке — 49 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Оттава» — 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0) Голы: Экблад — 4 (Верхэге, Райнхарт), 0:19 — 1:0. Монтур — 4, 37:01 — 2:0. Шабо — 3, 45:36 — 2:1. Штюцле — 14 (Жиру, Шабо), 48:46 — 2:2. Лунделл — 8 (Ткачак, Монтур), 61:36 — 3:2Вратари: Бобровский — КорписалоШтраф: 4 — 6Броски: 34 (11+9+12+2) — 30 (10+10+9+1)

«Флорида» — «Оттава» — 3:2 ОТ

«Виннипег» — «Миннесота» — 6:3 (2:0, 1:1, 3:2)

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу. Теперь на его счету 59 (24+35) очков.

«Виннипег» набрал 73 очка и занимает 3-е место в Западной конференции. «Миннесота» идет на 10-й строчке — 58 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Миннесота» — 6:3 (2:0, 1:1, 3:2) Голы: Виларди — 14 (бол., Коннор, Моррисси), 9:20 — 1:0. Эпплтон — 10 (Лаури, Нидеррайтер), 9:34 — 2:0. Коннор — 20 (Виларди, Демело), 21:54 — 3:0. Росси — 16 (бол., Чисхолм, Годро), 34:10 — 3:1. Виларди — 15 (бол., Моррисси, Коннор), 49:38 — 4:1. Монахэн — 18 (Демело, Элерс), 50:36 — 5:1. Капризов — 24 (бол., Эрикссон Эк, Зуккарелло), 52:33 — 5:2. Росси — 17 (Капризов), 54:11 — 5:3. Нидеррайтер — 14 (п.в., Лаури), 57:02 — 6:3Вратари: Броссуа — Флери (56:42 — 57:02)Штраф: 18 — 18Броски: 30 (8+6+16) — 39 (11+17+11)

«Виннипег» — «Миннесота» — 6:3

«Колорадо» — «Ванкувер» — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Российский голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 24 из 25 бросков по своим воротам. Его признали второй звездой встречи.

«Колорадо» набрал 74 очка и поднялся на 3-е место в Западной конференции. «Ванкувер» лидирует — 80 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Ванкувер» — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) Голы: Миллер — 28 (Босер, Хьюз), 10:46 — 0:1. Джохансен — 12 (Джонсон, Тэйвз), 22:54 — 1:1. Джохансен — 13 (Паризе), 41:35 — 2:1. Лехконен — 7 (п.в., Маккиннон, Рантанен), 59:32 — 3:1Вратари: Георгиев — Демко (58:49 — 59:32)Штраф: 4 — 6Броски: 27 (7+11+9) — 25 (7+10+8)

«Колорадо» — «Ванкувер» — 3:1

«Вегас» — «Нэшвилл» — 3:5 (1:2, 0:2, 2:1)

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» — «Нэшвилл» — 3:5 (1:2, 0:2, 2:1) Голы: Евангелиста — 11 (Йоси, Макдона), 5:35 — 0:1. Пьетранджело — 3 (Мартинес, Стивенсон), 14:09 — 1:1. Гласс — 2 (Йоси, Тренин), 19:08 — 1:2. Новак — 12 (Макдона, Каррье), 28:04 — 1:3. Смит — 7 (Маккэррон, Шервуд), 35:58 — 1:4. Карлссон — 18 (бол., Руа, Теодор), 40:47 — 2:4. Амадио — 9 (Мартинес, Коттер), 57:01 — 3:4. Нюквист — 13 (п.в.), 58:11 — 3:5Вратари: Хилл (57:46 — 58:11, 59:13) — ЛанкиненШтраф: 8 — 8Броски: 26 (8+10+8) — 40 (11+15+14)

«Вегас» — «Нэшвилл» — 3:5

«Лос-Анджелес» — «Коламбус» — 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

«Лос-Анджелес» продлил победную серию до четырех матчей и с 66 очками расположился на сельмом месте Западной конференции.

«Коламбус» с 44 очками — на последней строчке «Востока».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Коламбус» — 5:1 (1:0, 2:1, 2:0) Голы: Байфилд — 18, 18:22 — 1:0. Дюбуа — 12 (бол., Кларк, Тэлбот), 21:27 — 2:0. Боквист — 1 (Дженнер, Рословик), 24:41 — 2:1. Дюбуа — 13 (Байфилд, Тюркотт), 31:49 — 3:1. Фиала — 14 (бол., Даути, Кемпе), 55:56 — 4:1. Даути — 12 (Мур, Дано), 59:37 — 5:1Вратари: Тэлбот — МерзликинсШтраф: 6 — 4Броски: 36 (10+14+12) — 34 (7+8+19)