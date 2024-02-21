Кулемин о победе «Салавата»: Мы неплохо разыгрывали в большинстве и за счет этого создавали моменты

Нападающийвысказался о сухой победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(3:0).

«У нас получился хороший матч, мы контролировали игру, создавали много моментов и играли в зоне атаки. Александр Самонов заработал очередной "сухарь", парни старались все 60 минут и реализовали хорошую игру с нашей стороны. Они плотно играют в обороне, но мы неплохо разыгрывали в большинстве и за счёт этого создавали моменты.

Как чувствую себя после травмы? Соскучился по хоккею. Пауза затянулась, но я восстановился, подготовился, теперь чувствую себя отлично», — цитирует Кулемина пресс-служба клуба.

После этого матча «Салават Юлаев» занимает 3-е место в таблице Востока с 88-ю очками в активе. В следующем матче уфимцы сыграют против «Сибири» 24-го февраля.