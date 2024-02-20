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    Браташ: Мы продолжаем находиться в кризисе

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Лада Сибирь
    Главный тренер «Лады» Олег Браташ высказался о матче против «Сибири» (0:3).

    Олег Браташ
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    Олег Браташ

    «По делу сегодня "Сибирь" победила, играли лучше, чем мы, и заслуженно воплотили своё преимущество в три заброшенные шайбы. Красоткин здорово сыграл, "на ноль". Молодец, я рад за него. Конечно, можно посочувствовать "Сибири", если бы у нас четыре очка отобрали в решающий момент, я думаю, мы бы вряд ли тоже оклемались. Но тем не менее молодцы, что не бросили играть, и здорово сегодня играли. Мы же продолжаем находиться в кризисе. Пытаемся найти выход из него. Естественно, вся ответственность ложится на меня как на главного тренера. Но мы не сидим сложа руки, не довольствуемся тем, что попали в плей-офф, ищем пути выхода из кризиса. Надеемся к началу плей-офф выглядеть боевой единицей.

    Спад незапланированный? Конечно, незапланированный (смеётся). Это была шутка, что мы на март планировали свою подготовку. Естественно, мы не хотим попадать в течение сезона ни в какие кризисы, мы хотим весь сезон играть хорошо, ровно. Но, к сожалению, что есть, то есть. Не получается так. Мы причины анализируем и видим, у нас есть свои версии, с которыми мы работаем, и боремся с той ситуацией, которая сложилась. И всё-таки мы надеемся, что к плей-офф мы подойдём в боевом состоянии.

    Отсутствие легионеров — это недовольство игрой или часть подготовки? Скажем так, и то, и другое. У нас их три — по каждому своя ситуация.

    Работал с Красоткиным раньше, как оценю его рост? Да, я очень рад за Антона, слежу за его карьерой. Каждый год он прибавляет, идёт по нарастающей. Дай бог, чтобы он не останавливался. Он уже превращается в элитного вратаря. В нашей лиге как минимум», — цитирует Браташа «Чемпионат».

    После этого матча «Сибирь» занимает 10-е место в таблице Востока с 64 очками в активе. Команда уже потеряла теоретические шансы на выход в плей-офф. «Лада» располагается на 7-й позиции с 72 баллами.

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