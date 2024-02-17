«Витязь» — «Динамо» Москва: счет матча 3:6, обзор голов

«Динамо» Москва Фото: globallookpress.com
На дубли Джордана Уилла, Никиты Гусева и Егора Петухова хозяева ответили точными бросками Владислава Кары, Ивана Воробьева и Скотта Уилсона.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Московская область) — «Динамо» (Москва) — 3:6 (1:4, 1:0, 1:2)
Голы: Петухов — 8 (Ильенко, Пыленков), 2:15 — 0:1. Уил — 28 (Рашевский, Прибыльский), 10:15 — 0:2. Уил — 29 (Малышев, Гусев), 13:14 — 0:3. Гусев — 21 (бол., Менелл, Уил), 16:21 — 0:4. Кара — 6 (Галузин), 17:57 — 1:4. Уилсон — 20 (Барак), 30:07 — 2:4. Воробьев — 10 (Педан), 45:39 — 3:4. Петухов — 9 (мен.), 55:09 — 3:5. Гусев — 22 (Готовец), 57:46 — 3:6Вратари: Дорожко (Шикин, 56:48) — КоноваловШтраф: 4 — 4Броски: 33 (11+10+12) — 36 (18+5+13)
«Динамо», набрав 90 очков в 64 матчах, занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Витязь» (45) — на последней, 11-й, строчке.