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    Московское «Динамо» оказалось сильнее «Витязя»

    «Витязь» — «Динамо» Москва: счет матча 3:6, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Витязь
    В матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» на выезде обыграло «Витязь» со счетом 6:3.

    «Динамо» Москва
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    «Динамо» Москва

    На дубли Джордана Уилла, Никиты Гусева и Егора Петухова хозяева ответили точными бросками Владислава Кары, Ивана Воробьева и Скотта Уилсона.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» (Московская область) — «Динамо» (Москва) — 3:6 (1:4, 1:0, 1:2)
    Голы: Петухов — 8 (Ильенко, Пыленков), 2:15 — 0:1. Уил — 28 (Рашевский, Прибыльский), 10:15 — 0:2. Уил — 29 (Малышев, Гусев), 13:14 — 0:3. Гусев — 21 (бол., Менелл, Уил), 16:21 — 0:4. Кара — 6 (Галузин), 17:57 — 1:4. Уилсон — 20 (Барак), 30:07 — 2:4. Воробьев — 10 (Педан), 45:39 — 3:4. Петухов — 9 (мен.), 55:09 — 3:5. Гусев — 22 (Готовец), 57:46 — 3:6Вратари: Дорожко (Шикин, 56:48) — КоноваловШтраф: 4 — 4Броски: 33 (11+10+12) — 36 (18+5+13)

    «Динамо», набрав 90 очков в 64 матчах, занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Витязь» (45) — на последней, 11-й, строчке.

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