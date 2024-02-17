Никитин: Любая игра сейчас — репетиция плей-офф

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(3:0).

«Выдержали движение Уфы — это быстрая команда. На этом делали акцент. Хороший третий период получился, за это нужно держаться. Это то, кем мы являемся, нужно это ценить.

Любая игра сейчас — репетиция плей-офф. В последнее время у нас одни топовые команды в соперниках. И сейчас на выезде придётся играть с такими же. Все игры непростые. Здесь главное не заиграться, а сохранять свою идентичность.

Какой "Локомотив" настоящий? Конечно, хотелось бы, чтобы как в прошлой игре и сегодня. Но хоккей тем и интересен, что иногда случается встряска. Здесь очень важна реакция на это.

Мы постоянно делаем акцент, что неудачные игры не должны нас выбивать, провоцировать к дальнейшим глупостям. Это умение купировать проблему. Этим отличаются большие команды», — приводит слова Никитина пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

После победы над «Салаватом Юлаевым» «железнодорожники» занимают 3-е место в таблице Запада с 89-ю очками в активе. В следующем матче подопечные Никитина сыграют против «Ак Барса» 21-го февраля.