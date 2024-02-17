«Локомотив» — «Салават Юлаев»: счет матча 3:0, обзор голов

«Локомотив» Фото: globallookpress.com
В составе «железнодорожников» отличились Максим Шалунов, Степан Никулин и Артур Каюмов.
КХЛ. Регулярный чемпионат.
«Локомотив» — «Салават Юлаев» 3:0 (1:0, 0:0, 2:0).
Голы: Шалунов — 16 (Березкин, Каюмов), 00:28 — 1:0. Никулин — 7 (Алексеев, Симашев), 43:41 — 2:0. Каюмов — 15 (Березкин, Симашев), 48:35 — 3:0Вратари: Исаев — СамоновБроски: 30 (9+9+12) — 24 (10+7+7)Штраф: 2 — 2
После этого матча «Локомотив» занимает 3-е место в таблице Запада с 89-ю очками в активе. «Салават Юлаев» — на 3-й позиции Востока (85 баллов).