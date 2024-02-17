«Спартак» — «Ак Барс»: счет матча 0:3, обзор голов

одолел(3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе казанской команды дублем отметился Семен Кошелев. К слову, один из голов форвард записал на свой счет, реализовав штрафной бросок. Еще одну шайбу забросил Кирилл Петров.

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Спартак» — «Ак Барс» 0:3 (0:1, 0:1, 0:1). Голы: Петров — 2 (Миллер, Шипачев), 13:04 — 0:1. Кошелев — 10 (ШБ.), 33:06 — 0:2. Кошелев — 11 (Галиев, Семенов), 52:50 — 0:3Вратари: Кареев — БиляловБроски: 25 (7+11+7) — 27 (9+12+6)Штраф: 2 — 2

После этого матча «Ак Барс» занимает 4-е место в таблице Востока с 80-ю очками в активе. «Спартак» — на 4-й позиции Запада (84 балла).