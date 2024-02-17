2-й таймБёрнли — АрсеналОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Деклан Райс и Якуб Кивёр«Бёрнли» — «Арсенал». Онлайн
  • 19:24
    • «Байер» сломил сопротивление «Хайденхайма»
  • 19:00
    • «Наполи» ушел от поражения в матче с «Дженоа»
  • 17:58
    • «Атлетико» всухую разгромил «Лас-Пальмас» в матче Примеры
  • 17:30
    • Гол и ассист Салаха помогли «Ливерпулю» обыграть «Брентфорд»
  • 16:14
    • «Авангард» уверенно победил «Металлург» и стал лидером «Востока»
    Все новости спорта

    «Ак Барс» всухую обыграл «Спартак», у Кошелева — дубль

    «Спартак» — «Ак Барс»: счет матча 0:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Спартак
    «Ак Барс» одолел «Спартак» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Ак Барс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ак Барс»

    В составе казанской команды дублем отметился Семен Кошелев. К слову, один из голов форвард записал на свой счет, реализовав штрафной бросок. Еще одну шайбу забросил Кирилл Петров.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Спартак» — «Ак Барс» 0:3 (0:1, 0:1, 0:1).
    Голы: Петров — 2 (Миллер, Шипачев), 13:04 — 0:1. Кошелев — 10 (ШБ.), 33:06 — 0:2. Кошелев — 11 (Галиев, Семенов), 52:50 — 0:3Вратари: Кареев — БиляловБроски: 25 (7+11+7) — 27 (9+12+6)Штраф: 2 — 2

    После этого матча «Ак Барс» занимает 4-е место в таблице Востока с 80-ю очками в активе. «Спартак» — на 4-й позиции Запада (84 балла).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Лидер потеряют очки в матче с «синими»?
  • «Манчестер Сити» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Сможет ли «Барселона» переиграть «Сельту»?
  • «Сельта» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • «ПСЖ» не пожалеет «канареек»
  • «Нант» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.69
  • Экспресс дня 17 февраля
  • Сегодня в 20:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Сельта — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Нант — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Верона — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бохум — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Монца — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие