Свечников: Игра за сборную — единственный способ показать себя для НХЛ

Андрей Свечников Фото: globallookpress.com
«В юности я всегда хотел играть за свою страну, показать себя скаутам, агентам, показать, что я умею. Так можно оказаться на драфте повыше. Все хотят играть в НХЛ, и это единственный способ показать себя.
Ты должен доказать, что являешься одним из лучших в мире. Грустно, что у нынешних ребят нет возможности играть за себя», — приводит слова Свечникова The Athletic.
Ранее в ИИХФ заявили о том, что сборная России не сыграет на международных турнирах в сезоне 2024/2025.
В нынешнем сезоне НХЛ Свечников провел 31 матч за «Каролину», забросил 11 шайб и сделал 19 голевых передач.