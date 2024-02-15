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    Свечников: Игра за сборную — единственный способ показать себя для НХЛ

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Каролина Харрикейнз Сборная России
    Нападающий «Каролины» Андрей Свечников высказался о продлении отстранения российской сборной на международных турнирах.

    Андрей Свечников
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    Андрей Свечников

    «В юности я всегда хотел играть за свою страну, показать себя скаутам, агентам, показать, что я умею. Так можно оказаться на драфте повыше. Все хотят играть в НХЛ, и это единственный способ показать себя.

    Ты должен доказать, что являешься одним из лучших в мире. Грустно, что у нынешних ребят нет возможности играть за себя», — приводит слова Свечникова The Athletic.

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    В нынешнем сезоне НХЛ Свечников провел 31 матч за «Каролину», забросил 11 шайб и сделал 19 голевых передач.

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