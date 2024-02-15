Свечников: Игра за сборную — единственный способ показать себя для НХЛ

Нападающийвысказался о продлении отстранения российской сборной на международных турнирах.

«В юности я всегда хотел играть за свою страну, показать себя скаутам, агентам, показать, что я умею. Так можно оказаться на драфте повыше. Все хотят играть в НХЛ, и это единственный способ показать себя.

Ты должен доказать, что являешься одним из лучших в мире. Грустно, что у нынешних ребят нет возможности играть за себя», — приводит слова Свечникова The Athletic.

Ранее в ИИХФ заявили о том, что сборная России не сыграет на международных турнирах в сезоне 2024/2025.

В нынешнем сезоне НХЛ Свечников провел 31 матч за «Каролину», забросил 11 шайб и сделал 19 голевых передач.