НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Колорадо», «Монреаль» разгромил «Анахайм», «Баффало» — «Лос-Анджелес»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Баффало» — «Лос-Анджелес» — 7:0 (3:0, 2:0, 2:0)

«Баффало» набрал 50 очков и занимает 14-е место в Восточной конференции.

«Лос-Анджелес» идет на 7-й строчке в Западной конференции — 58 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Лос-Анджелес» — 7:0 (3:0, 2:0, 2:0) Голы: Петерка — 19 (Гринуэй, Брайсон), 4:25 — 1:0. Гринуэй — 7, 16:58 — 2:0. Окпосо — 11 (бол., Козенс, Далин), 19:25 — 3:0. Далин — 14 (Р. Джонсон, Кребс), 26:42 — 4:0. Бенсон — 5 (Брайсон, Петерка), 34:17 — 5:0. Так — 15, 44:30 — 6:0. Гринуэй — 8 (Так, Миттельштадт), 47:50 — 7:0Вратари: Луукконен — Риттих (Тэлбот, 40:00)Штраф: 6 — 4Броски: 24 (9+8+7) — 33 (5+13+15)

«Баффало» — «Лос-Анджелес» — 7:0

«Бостон» — «Тампа-Бэй» — 2:3 Б (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров забросил одну шайбу. Теперь на его счету 90 (34+56) очков в этом сезоне.

«Тампа» набрала 63 очка и занимает 6-е место в Восточной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Тампа-Бэй» — 2:3 Б (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 0:1) Голы: Чернак — 1 (Хагель, Чирелли), 3:21 — 0:1. Кучеров — 34 (бол.), 21:06 — 0:2. Макэвой — 8 (Маршан, Пастрняк), 22:04 — 1:2. ван Римсдайк — 9 (Маршан, Пастрняк), 36:23 — 2:2. Победный буллит: ПойнтВратари: Ульмарк (35:51 — 36:23, 64:57) — ВасилевскийШтраф: 6 — 12Броски: 38 (11+11+10+6) — 25 (6+9+9+1)

«Бостон» — «Тампа-Бэй» — 2:3 Б

«Вашингтон» — «Колорадо» — 3:6 (2:2, 0:2, 1:2)

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил одну шайбу. Этот гол стал для него 14-м в текущем сезоне.

«Вашингтон» идет на 11-й строчке в Восточной конференции — 54 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Колорадо» — 3:6 (2:2, 0:2, 1:2) Голы: Колтон — 11 (Вуд, Лехконен), 2:46 — 0:1. Тэйвз — 9 (Джохансен, Кольяно), 4:57 — 0:2. Маленстин — 5 (Фехервари, Дауд), 9:16 — 1:2. Макмайкл — 8 (Манта), 10:00 — 2:2. Лехконен — 4 (Колтон, Байрам), 28:50 — 2:3. Рантанен — 29 (бол., Лехконен, Маккиннон), 37:03 — 2:4. Овечкин — 14 (бол., Карлсон, Манта), 49:00 — 3:4. Лехконен — 5 (п.в., Маккиннон, Рантанен), 59:01 — 3:5. Вуд — 9 (п.в., Байрам), 59:27 — 3:6Вратари: Линдгрен (57:17 — 58:22, 58:30 — 59:01, 59:06 — 59:27) — ГеоргиевШтраф: 16 — 6Броски: 27 (12+6+9) — 37 (10+12+15)

«Вашингтон» — «Колорадо» — 3:6

«Монреаль» — «Анахайм» — 5:0 (0:0, 3:0, 2:0)

«Монреаль» набрал 52 очка и занимает 13-е место в Восточной конференции.

«Анахайм» идет на 14-й строчке в Западной конференции — 38 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Анахайм» — 5:0 (0:0, 3:0, 2:0) Голы: Эванс — 3 (Пирсон, Андерсон), 21:43 — 1:0. Сузуки — 18 (Слафковски, Штрабл), 29:37 — 2:0. Сузуки — 19 (бол., Слафковски, Ньюхук), 37:00 — 3:0. Слафковски — 11 (бол., Сузуки, Кофилд), 47:26 — 4:0. Жиньяк — 1 (Гуле), 57:15 — 5:0Вратари: Примо — ДосталШтраф: 33 — 29Броски: 38 (12+17+9) — 13 (6+3+4)

«Монреаль» — «Анахайм» — 5:0

«Оттава» — «Коламбус» — 6:3 (3:1, 2:2, 1:0)

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Коламбус» — 6:3 (3:1, 2:2, 1:0) Голы: Воронков — 13 (Джонсон, Марченко), 7:11 — 0:1. Ткачак — 23 (бол., Норрис, Жиру), 9:48 — 1:1. Ткачак — 24, 10:36 — 2:1. Жиру — 17 (мен., Келли), 14:46 — 3:1. Грейг — 9 (Тарасенко, Пинто), 25:37 — 4:1. Дженнер — 16 (Годро, Веренски), 30:41 — 4:2. Рословик — 3 (Гудбрэнсон, Бин), 33:54 — 4:3. Ткачак — 25 (бол., Жиру, Шабо), 36:48 — 5:3. Браннстрем — 3 (п.в.), 59:52 — 6:3Вратари: Форсберг — Тарасов (56:44 — 59:52)Штраф: 12 — 14Броски: 30 (10+9+11) — 40 (6+17+17)

«Оттава» — «Коламбус» — 6:3

«Торонто» — «Сент-Луис» — 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

Единственный гол «Блюз» на счету российского нападающего Алексея Торопченко.

«Торонто» набрал 62 очка и поднялся на 7-е место в Восточной конференции. «Сент-Луис» идет на 8-й строчке в Западной конференции — 58 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Сент-Луис» — 4:1 (2:0, 0:1, 2:0) Голы: Макманн — 3 (Грегор), 5:33 — 1:0. Нюландер — 26, 16:25 — 2:0. Торопченко — 9 (Уокер, Кэссел), 25:36 — 2:1. Макманн — 4 (Броди, Бенуа), 48:02 — 3:1. Макманн — 5 (п.в., Джиордано, Кампф), 58:21 — 4:1Вратари: Самсонов — Биннингтон (57:37 — 58:21)Штраф: 4 — 4Броски: 32 (10+9+13) — 15 (3+8+4)

«Торонто» — «Сент-Луис» — 4:1

Все прогнозы на НХЛ

«Айлендерс» — «Сиэтл» — 1:2 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Сиэтл» — 1:2 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1) Голы: Бенайерс — 7 (Маккэн), 5:27 — 0:1. Палмиери — 15 (бол., Барзал, Добсон), 34:37 — 1:1. Победный буллит: ТатарВратари: Сорокин — ГрубауэрШтраф: 4 — 8Броски: 27 (10+10+5+2) — 30 (7+10+11+2)

«Айлендерс» — «Сиэтл» — 1:2 Б

«Даллас» — «Каролина» — 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)

Российский вратарь команды Петр Кочетков отразил 19 бросков по воротам из 22.

«Даллас» набрал 72 очка в 53 матчах и занимает второе место на «Западе». «Каролина» находится на четвертой строчке «Востока» с 65 баллами в 52 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Каролина» — 4:2 (1:0, 1:2, 2:0) Голы: Хинтц — 23 (Павелски, Робертсон), 9:53 — 1:0. Стаал — 7 (Джарвис, Мартинук), 20:13 — 1:1. Марчмент — 17 (Лундквист, Дюшен), 25:04 — 2:1. Фаст — 6 (Мартинук, Стаал), 35:16 — 2:2. Робертсон — 17 (Павелски, Хаканпяя), 44:35 — 3:2. Дюшен — 19 (п.в., Хаканпяя), 57:35 — 4:2Вратари: Эттингер — Кочетков (57:22 — 57:35, 57:49)Штраф: 2 — 2Броски: 23 (8+8+7) — 34 (12+13+9)

«Даллас» — «Каролина» — 4:2

«Нэшвилл» — «Нью-Джерси» — 2:4 (1:0, 1:1, 0:3)

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Нью-Джерси» — 2:4 (1:0, 1:1, 0:3) Голы: О`Райлли — 19 (бол., Гласс, Йоси), 4:04 — 1:0. Д. Хьюз — 17 (Л. Хьюз, Марино), 21:30 — 1:1. Новак — 10 (Йоси, Гласс), 27:01 — 2:1. Хишир — 14 (Братт, Палат), 42:16 — 2:2. Майер — 10 (Лазар, Мерсер), 54:44 — 2:3. Хишир — 15 (п.в., Хаула), 59:21 — 2:4Вратари: Сарос (58:20 — 59:21) — ДоусШтраф: 6 — 6Броски: 32 (12+10+10) — 46 (22+12+12)

«Нэшвилл» — «Нью-Джерси» — 2:4 (1:0, 1:1, 0:3)

«Чикаго» — «Ванкувер» — 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Ванкувер» — 2:4 (0:1, 1:2, 1:1) Голы: Гарлэнд — 10 (Джошуа, Гронек), 10:05 — 0:1. Гарлэнд — 11 (Гронек, Джошуа), 28:18 — 0:2. Т. Джонсон — 10 (бол., Курашев, Фолиньо), 36:43 — 1:2. Хегландер — 17 (Линдхольм), 38:28 — 1:3. Джошуа — 13 (Блюгерс, Хьюз), 46:07 — 1:4. Корчински — 3 (Донато, Райхель), 53:27 — 2:4Вратари: Мразек (57:43) — ДемкоШтраф: 13 — 13Броски: 23 (1+12+10) — 38 (12+13+13)

«Чикаго» — «Ванкувер» — 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

«Эдмонтон» — «Детройт» — 8:4 (2:1, 1:2, 5:1)

Канадский нападающий «Ойлерз» Конор Макдэвид поучаствовал в шести голах своей команды, сделав шесть голевых передач.

«Эдмонтон» идет на 6-й строчке в Западной конференции — 63 очка. «Детройт» идет на 8-й строчке в Восточной конференции — 60 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Детройт» — 8:4 (2:1, 1:2, 5:1) Голы: Драйзайтль — 24 (Нерс, Сиси), 8:48 — 1:0. Сиси — 1 (Нерс, Макдэвид), 11:05 — 2:0. Дебринкэт — 19 (бол., Кейн, Зайдер), 15:39 — 2:1. Бушар — 12 (Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 30:17 — 3:1. Велено — 10 (бол., Спронг, Дебринкэт), 31:24 — 3:2. Кейн — 8 (Комфер, Перрон), 34:30 — 3:3. Холлоуэй — 3 (Бушар, Макдэвид), 40:44 — 4:3. Нюджент-Хопкинс — 13 (Макдэвид, Бушар), 43:27 — 5:3. Хаймэн — 33 (Драйзайтль), 52:55 — 6:3. Кейн — 19 (Макдэвид, Дешарне), 53:41 — 7:3. Перрон — 11 (Чиаро, Комфер), 55:10 — 7:4. Нюджент-Хопкинс — 14 (Макдэвид), 57:49 — 8:4Вратари: Скиннер — Хуссо (Лион, 8:48)Штраф: 6 — 0Броски: 36 (11+11+14) — 39 (12+16+11)