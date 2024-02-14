ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ВолкановскиТитульник Топурии и Волкановски, претендентский бой Сехудо и Двалишвили. Анонс карда UFC 298
  • 15:13
    • Сборная России проведет товарищеский матч с Парагваем
  • 13:10
    • Промес приговорен к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков
  • 16:50
    • Киммих и Горетцка могут покинуть «Баварию» из-за Тухеля
  • 16:06
    • Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Дохе
  • 15:08
    • Промес обжалует приговор по делу о контрабанде наркотиков
    Все новости спорта

    Кучеров: Жалко молодых ребят, которые не могут играть за сборную

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Сборная России НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг
    Нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров высказался об отстранении сборной России от международных соревнований.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Дома международные турниры — это большое дело. Иметь возможность надеть джерси России и представлять страну — для родителей это гордость, для друзей, тренеров.

    Жалко молодых ребят, которые не могут играть там. Я бы как родитель хотел увидеть, как мой ребёнок представляет свою страну, получает шанс на главном спортивном турнире», — приводит слова Кучерова The Athletic.

  • НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Колорадо», «Монреаль» разгромил «Анахайм», «Баффало» — «Лос-Анджелес»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 14 февраля
  • Сегодня

    • Напомним, что в ИИХФ приняли решение не допускать российскую сборную до международных соревнований в сезоне 2024/2025.

    В нынешнем сезоне НХЛ Кучеров провел 53 матча за «Тампу-Бэй» и набрал 90 (34+56) очков. Форвард занимает 1-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Воспользуется ли «Лацио» проблемами «Баварии»?
  • «Лацио» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Окажет ли «Реал Сосьедад» сопротивление ПСЖ?
  • ПСЖ — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Спартак» быстро добьется своего
  • «Спартак» — «Кайрат». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.15
  • Экспресс дня 14 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лацио — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ПСЖ — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Спартак — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Брага — Карабах
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Милан — Ренн
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Сибирь — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие