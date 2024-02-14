Кучеров: Жалко молодых ребят, которые не могут играть за сборную

Нападающийвысказался об отстранении сборной России от международных соревнований.

«Дома международные турниры — это большое дело. Иметь возможность надеть джерси России и представлять страну — для родителей это гордость, для друзей, тренеров.

Жалко молодых ребят, которые не могут играть там. Я бы как родитель хотел увидеть, как мой ребёнок представляет свою страну, получает шанс на главном спортивном турнире», — приводит слова Кучерова The Athletic.

Напомним, что в ИИХФ приняли решение не допускать российскую сборную до международных соревнований в сезоне 2024/2025.

В нынешнем сезоне НХЛ Кучеров провел 53 матча за «Тампу-Бэй» и набрал 90 (34+56) очков. Форвард занимает 1-е место в списке лучших бомбардиров лиги.