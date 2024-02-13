Кудашов о победе «Динамо» Мск: Сыграли правильно, проявили характер и выиграли

Главный тренер московскоговысказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(2:1 ОТ).

«Мне понравилась игра нашей команды. Минимум ошибок, острота, силовая борьба, где нужно — сыграли правильно и по заданию, проявили характер и выиграли. Отдельно хочу поблагодарить болельщиков, они давали нам энергию и позволяли чувствовать, что мы тут не одни.

Когда вернётся Уил? Может быть, даже в следующей игре, торопиться не будем.

Не было голов с подставления, в отличие от игры в Москве? Получалось хуже подставлять, выходит. Игроки на пятаке были, лезли, шайбу доставляли, отдадим должное сопернику, который делал много блоков и не позволял шайбе дойти до ворот», — передаёт слова Кудашова Чемпионат.

После этого матча «Динамо» занимает 2-е место в таблице Западной конференции с 86-ю очками в активе. В следующем матче подопечные Кудашова сыграют против минского «Динамо» 15-го февраля.