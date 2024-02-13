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    Буре сообщил, что его отключили от онлайн‑связи во время обсуждения отстранения России на заседании совета IIHF

    Хоккей Сборная России Сборная Белоруссии
    Чемпион мира и олимпийский призер Павел Буре, являющийся членом совета Международной федерации хоккея (IIHF), заявил, что его не допустили к обсуждению вопроса отстранения сборной России от международных турниров.

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    Ранее стало известно, что сборную России по хоккею отстранили от участия в международных турнирах в сезоне-2024/2025.

    «Я хочу сразу сказать, что категорически не согласен с этим решением IIHF. Я резко против.

    Заседание началось с того, что объявили тему повестки, допускать ли Россию и Белоруссию до чемпионата мира. И сразу же объявили: "Павел участвовать в обсуждении этого вопроса не может". И меня отключили от онлайн‑связи.

    Когда будет обсуждаться вопрос, допускать ли Россию на Олимпиаду в 2026 году? Об этом будут говорить на совещании IIHF весной 2025 года.

    Скорее всего, меня снова не допустят к дискуссии. Россию в таких моментах в IIHF постоянно лишают права голоса. И вы не правы, когда говорите о дискуссии. Ее тут просто нет», — приводит слова Буре «Матч ТВ».

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