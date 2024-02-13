Буре сообщил, что его отключили от онлайн‑связи во время обсуждения отстранения России на заседании совета IIHF

Чемпион мира и олимпийский призер, являющийся членом совета Международной федерации хоккея (IIHF), заявил, что его не допустили к обсуждению вопроса отстранения сборнойот международных турниров.

Ранее стало известно, что сборную России по хоккею отстранили от участия в международных турнирах в сезоне-2024/2025.

«Я хочу сразу сказать, что категорически не согласен с этим решением IIHF. Я резко против.

Заседание началось с того, что объявили тему повестки, допускать ли Россию и Белоруссию до чемпионата мира. И сразу же объявили: "Павел участвовать в обсуждении этого вопроса не может". И меня отключили от онлайн‑связи.

Когда будет обсуждаться вопрос, допускать ли Россию на Олимпиаду в 2026 году? Об этом будут говорить на совещании IIHF весной 2025 года.

Скорее всего, меня снова не допустят к дискуссии. Россию в таких моментах в IIHF постоянно лишают права голоса. И вы не правы, когда говорите о дискуссии. Ее тут просто нет», — приводит слова Буре «Матч ТВ».