Хмелевски: «Ак Барс» часто создает проблемы для «Салавата Юлаева»

Нападающийподелился ожиданиями от предстоящего матча с

«Хороший настрой на матч. Я стараюсь много не думать о накале вокруг матча, чтобы не терять слишком много эмоций. Наша команда хорошо играет в последнее время, мы набрали ход.

Хватит ли настроя на "Ак Барс" из-за длительной серии с серьезными соперниками? Да, сейчас началась тяжелая серия. "Ак Барс" часто создает проблемы для нас. У них хорошая игра в защите, обороне будет тяжело лезть на пятак. У казанцев габаритные защитники — игра будет непростая.

Научился ли "Салават" отходить в такую оборону? Я думаю, что в прошлый плей-офф научил нас жесткости и смелости. В этом году мы лучше и смелее играем перед воротами, создаем там трафик», — приводит слова Хмелевски пресс-служба «Салавата Юлаева».

Напомним, что встреча между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» состоится 10-го февраля в 14:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

«Салават Юлаев» занимает 3-е место в таблице Востока с 81-м очком в активе.