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    «Зеленое дерби» не порадует большим количеством заброшенных шайб?

    «Салават Юлаев» — «Ак Барс». Ставка (к. 1.90) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 10 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Салават Юлаев» — «Ак Барс»
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    Тимур Билялов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 10 февраля. Начало встречи — в 14:30 мск. «Салават Юлаев» — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 10 Февраля 2024 года

    «Салават Юлаев»

    Турнирное положение: В 60 матчах «Салават Юлаев» набрал 81 очко, с которым все еще находится на третьем месте на Востоке. Разрыв между вторым «Авангардом» составляет 3 балла при равенстве проведенных встреч.

    Последние матчи: Всю первую половину февраля «Салават Юлаев» посвящает исключительно домашним играм, коих в преддверии «Зеленого дерби» было три.

    Коэффициенты матча Салават Юлаев — Ак Барс

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    В двух матчах уфимцы победили. В частности, разгромом закончилась встреча с «Ладой» (5:2). В конце прошлой недели команда Виктора Козлова драматично проиграла СКА (3:4), а во вторник — уверенно разобралась с ЦСКА (2:0).

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    Не сыграют: Защитник Алексей Василевский, нападающие Глеб Кузьмин, Николай Кулемин — травмы.

    Состояние команды: В нынешних условиях «Салавату Юлаеву» — железному резиденту первой тройки — будет крайне тяжело навязать борьбу двум другим командам за лидерство, несмотря на относительно хорошие результаты на дистанции.

    «Ак Барс»

    Турнирное положение: Казанцы в очередной раз вернулись на четвертую позицию в Восточной конференции. В 60 матчах они набрали 74 очка. Однако от будущего соперника «Ак Барс» отстает на 7 баллов.

    Последние матчи: Неделями ранее «Ак Барс» оформил три победы подряд — небольшая, но уверенная серия, в период которой он забрасывал всем не менее трех шайб.

    На ее фоне максимально непредсказуемым оказался разгром команды Зинэтулы Билялетдинова в домашнем матче с «Сибирью» (1:4). Но в последней встрече «Ак Барс» снова оказался на вершине, разделавшись с «Трактором» (2:1) — одним из прямых конкурентов.

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    • Не сыграют: Нападающий Дмитрий Яшкин — травма.

    Состояние команды: На фоне неутихающей борьбы за итоговое распределение мест — с четвертого по седьмое — «Ак Барс» в который раз стал успешнее конкурентов. При этом казанцы не теряют математические шансы оказаться в первой тройке.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается в 2.42, ничья — в 3.75, а победа «Ак Барса» — в 2.85.

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    Несмотря на то исход матча в Уфе глобально едва ли способен на что-то повлиять, градус этого противостояния традиционно будет высоким. Кроме того, и «Салават Юлаев», и «Ак Барс» в преддверии очной встречи успели набрать неплохую форму.

    Однако тот факт, что команды хороши — почти всегда в последнее время — в обороне, сыграет не в пользу событийного в контексте заброшенных шайб хоккея. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 4.5 за 1.90.

    Казанцы не выигрывали в Уфе с сентября 2022 года. Но в нынешних кондициях команда Зинэтулы Билялетдинова способна прервать безуспешную гостевую серию. Наш альтернативный прогноз — «Ак Барс» победит в матче за 2.05.

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    «Салават Юлаев» — «Ак Барс»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 10.02.2024. Прогнозы на хоккей. «Зеленое дерби» не порадует большим количеством заброшенных шайб?
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