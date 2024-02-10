В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 10 февраля. Начало встречи — в 14:30 мск. «Салават Юлаев» — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: В 60 матчах «Салават Юлаев» набрал 81 очко, с которым все еще находится на третьем месте на Востоке. Разрыв между вторым «Авангардом» составляет 3 балла при равенстве проведенных встреч.

Последние матчи: Всю первую половину февраля «Салават Юлаев» посвящает исключительно домашним играм, коих в преддверии «Зеленого дерби» было три.

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В двух матчах уфимцы победили. В частности, разгромом закончилась встреча с «Ладой» (5:2). В конце прошлой недели команда Виктора Козлова драматично проиграла СКА (3:4), а во вторник — уверенно разобралась с ЦСКА (2:0).

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Не сыграют: Защитник Алексей Василевский, нападающие Глеб Кузьмин, Николай Кулемин — травмы.

Состояние команды: В нынешних условиях «Салавату Юлаеву» — железному резиденту первой тройки — будет крайне тяжело навязать борьбу двум другим командам за лидерство, несмотря на относительно хорошие результаты на дистанции.

«Ак Барс»

Турнирное положение: Казанцы в очередной раз вернулись на четвертую позицию в Восточной конференции. В 60 матчах они набрали 74 очка. Однако от будущего соперника «Ак Барс» отстает на 7 баллов.

Последние матчи: Неделями ранее «Ак Барс» оформил три победы подряд — небольшая, но уверенная серия, в период которой он забрасывал всем не менее трех шайб.

На ее фоне максимально непредсказуемым оказался разгром команды Зинэтулы Билялетдинова в домашнем матче с «Сибирью» (1:4). Но в последней встрече «Ак Барс» снова оказался на вершине, разделавшись с «Трактором» (2:1) — одним из прямых конкурентов.

Не сыграют: Нападающий Дмитрий Яшкин — травма.

Состояние команды: На фоне неутихающей борьбы за итоговое распределение мест — с четвертого по седьмое — «Ак Барс» в который раз стал успешнее конкурентов. При этом казанцы не теряют математические шансы оказаться в первой тройке.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается в 2.42, ничья — в 3.75, а победа «Ак Барса» — в 2.85.

Несмотря на то исход матча в Уфе глобально едва ли способен на что-то повлиять, градус этого противостояния традиционно будет высоким. Кроме того, и «Салават Юлаев», и «Ак Барс» в преддверии очной встречи успели набрать неплохую форму.

Однако тот факт, что команды хороши — почти всегда в последнее время — в обороне, сыграет не в пользу событийного в контексте заброшенных шайб хоккея . Наши прогноз и ставка — тотал меньше 4.5 за 1.90.

Казанцы не выигрывали в Уфе с сентября 2022 года. Но в нынешних кондициях команда Зинэтулы Билялетдинова способна прервать безуспешную гостевую серию. Наш альтернативный прогноз — «Ак Барс» победит в матче за 2.05.