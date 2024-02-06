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    Заварухин: Будет наказание людям, которые сыграли недисциплинированно

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Динамо
    Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о матче против «Динамо» (3:5).

    Николай Заварухин
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    Николай Заварухин

    «Хорошее начало. Минут семь имели хорошие моменты, не реализовали выход "в ноль". Два гола со стандартов пропустили. Соперник сыграл мастеровитее, закрыл вратаря, было подставление. Пытались перевернуть игру во втором периоде, и где-то удалось, но соперник наказал за ненужные удаления — не справились с большинством. Пытались спасти матч в третьем периоде, были хорошие моменты, но не реализовали.

    Невынужденные удаления? Будет наказание людям, которые сыграли недисциплинированно. Недоработали с голом Уила на пятаке, развернули четвёрку, недоработали. Его первый гол в большинстве — рикошет или даже два рикошета.

    Итоги трёх матчей в Москве? Охота было лучше сыграть. Недобрали свои очки, могли сегодня поудачливее играть, со "Спартаком" не забивали голы. Планы на неделю перерыва есть. Дадим команде два выходных», — цитирует Заварухина «Чемпионат».

    «Динамо» занимает третье места в таблице Западной конференции, «Автомобилист» остался на четвертой строчке на Востоке.

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