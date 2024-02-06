Заварухин: Будет наказание людям, которые сыграли недисциплинированно

Главный тренервысказался о матче против(3:5).

«Хорошее начало. Минут семь имели хорошие моменты, не реализовали выход "в ноль". Два гола со стандартов пропустили. Соперник сыграл мастеровитее, закрыл вратаря, было подставление. Пытались перевернуть игру во втором периоде, и где-то удалось, но соперник наказал за ненужные удаления — не справились с большинством. Пытались спасти матч в третьем периоде, были хорошие моменты, но не реализовали.

Невынужденные удаления? Будет наказание людям, которые сыграли недисциплинированно. Недоработали с голом Уила на пятаке, развернули четвёрку, недоработали. Его первый гол в большинстве — рикошет или даже два рикошета.

Итоги трёх матчей в Москве? Охота было лучше сыграть. Недобрали свои очки, могли сегодня поудачливее играть, со "Спартаком" не забивали голы. Планы на неделю перерыва есть. Дадим команде два выходных», — цитирует Заварухина «Чемпионат».

«Динамо» занимает третье места в таблице Западной конференции, «Автомобилист» остался на четвертой строчке на Востоке.