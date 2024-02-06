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    Кудашов: Нельзя сказать, что «Динамо» сегодня сыграло хорошо — но нормально

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Динамо
    Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвел итог матча с «Автомобилистом» (5:3).

    Алексей Кудашов
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    Алексей Кудашов

    «Считаю, что нам противостояла хорошая и мастеровитая команда. Нельзя сказать, что "Динамо" сегодня сыграло хорошо — но нормально, и самое главное, что добились победы. Исправили некоторые вещи в сравнении с предыдущей игрой, а что-то не получилось. Тем не менее, результатом мы довольны.

    Была ли дополнительная установка сыграть понадёжнее на старте третьего периода в свете того, что в последних пяти матчах быстро пропускали? Установка была немного не такой, потому что вот такая установка идёт по всей игре. Какая разница — третий период это или нет? Как мы сегодня пропускали второй гол? Зачем всем туда бежать? Там есть нюансы, над которыми мы продолжаем работать и которые пытаемся донести до игроков. Надеюсь, что эти пропущенные голы помогут», — цитирует Кудашова «Чемпионат».

    «Динамо» занимает третье места в таблице Западной конференции, «Автомобилист» остался на четвертой строчке на Востоке.

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