Кудашов: Нельзя сказать, что «Динамо» сегодня сыграло хорошо — но нормально

Главный тренер московскогоподвел итог матча с(5:3).

«Считаю, что нам противостояла хорошая и мастеровитая команда. Нельзя сказать, что "Динамо" сегодня сыграло хорошо — но нормально, и самое главное, что добились победы. Исправили некоторые вещи в сравнении с предыдущей игрой, а что-то не получилось. Тем не менее, результатом мы довольны.

Была ли дополнительная установка сыграть понадёжнее на старте третьего периода в свете того, что в последних пяти матчах быстро пропускали? Установка была немного не такой, потому что вот такая установка идёт по всей игре. Какая разница — третий период это или нет? Как мы сегодня пропускали второй гол? Зачем всем туда бежать? Там есть нюансы, над которыми мы продолжаем работать и которые пытаемся донести до игроков. Надеюсь, что эти пропущенные голы помогут», — цитирует Кудашова «Чемпионат».

«Динамо» занимает третье места в таблице Западной конференции, «Автомобилист» остался на четвертой строчке на Востоке.