«Динамо» Минск — «Северсталь»: счет матча 2:4, обзор голов

«Северсталь» Фото: globallookpress.com
На голы Михаила Ильина, Никиты Рожкова, Никиты Седова и Кристиана Яроша хозяева ответили точными бросками Александра Волкова и Сергея Кузнецова.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Северсталь» (Череповец) — 2:4 (1:2, 0:2, 1:0)
Голы: Ярош — 2, 5:26 — 0:1. Ильин — 10, 14:23 — 0:2. Кузнецов — 7, 18:49 — 1:2. Рожков — 3 (Думбадзе, Подшивалов), 34:35 — 1:3. Седов — 4 (Давыдов), 36:24 — 1:4. Волков — 16 (Хэмилтон), 43:09 — 2:4Вратари: Колосов (Вельмакин, 40:00) — СамойловШтраф: 0 — 4Броски: 22 (12+7+3) — 27 (7+12+8)
«Северсталь» с 69 очками занимает шестое место в Западной конференции. «Динамо» Минск с 59 баллами располагается на восьмой строчке Запада.