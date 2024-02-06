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    «Северсталь» добыла победу в матче с минским «Динамо»

    «Динамо» Минск — «Северсталь»: счет матча 2:4, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь Динамо Минск
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» на выезде переиграла минское «Динамо» со счетом 4:2.

    «Северсталь»
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    «Северсталь»

    На голы Михаила Ильина, Никиты Рожкова, Никиты Седова и Кристиана Яроша хозяева ответили точными бросками Александра Волкова и Сергея Кузнецова.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Минск) — «Северсталь» (Череповец) — 2:4 (1:2, 0:2, 1:0)
    Голы: Ярош — 2, 5:26 — 0:1. Ильин — 10, 14:23 — 0:2. Кузнецов — 7, 18:49 — 1:2. Рожков — 3 (Думбадзе, Подшивалов), 34:35 — 1:3. Седов — 4 (Давыдов), 36:24 — 1:4. Волков — 16 (Хэмилтон), 43:09 — 2:4Вратари: Колосов (Вельмакин, 40:00) — СамойловШтраф: 0 — 4Броски: 22 (12+7+3) — 27 (7+12+8)

    «Северсталь» с 69 очками занимает шестое место в Западной конференции. «Динамо» Минск с 59 баллами располагается на восьмой строчке Запада.

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