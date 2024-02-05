ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Амур» в матче с «Сибирью»Убедительный отрезок СКА, упущенный шанс «Авангарда», важнейшие результаты «Амура»
  • 19:20
    • Голы Артура и Клаудиньо принесли победу «Зениту» над «Аль-Духаилем»
  • 21:13
    • «Ак Барс» крупно уступил дома «Сибири»
  • 20:41
    • Касаткина пробилась во второй круг турнира в Абу-Даби
  • 20:10
    • «Лада» неожиданно уступила «Нефтехимику»
  • 19:29
    • ЦСКА обыграл «Факел» в товарищеском матче
    Все новости спорта

    «Лада» неожиданно уступила «Нефтехимику»

    «Лада» — «Нефтехимик»: счет матча 2:4, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Лада Нефтехимик
    В матче регулярного чемпионата КХЛ тольяттинская «Лада» уступила нижнекамскому «Нефтехимику» со счетом 2:4.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Уже в первом периоде гости забросили две шайбы. Отличились Жан-Себастьян Ди и Дмитрий Соколов.

    В начале второго периода преимущество до четырех шайб довели Григорий Селезнев и Александр Деркачев.

    «Лада» смогла лишь подсластить пилюлю поражения в третьем периоде шайбами в исполнении Троя Джозефса и Павла Куликова.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Лада» (Тольятти) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:4 (0:2, 0:2, 2:0)
    Голы: Ди — 8 (Кашников), 14:22 — 0:1. Соколов — 13 (бол., Митякин), 19:22 — 0:2. Селезнев — 3 (Сериков, Митякин), 20:46 — 0:3. Дергачев — 16, 22:26 — 0:4. Джозефс — 20 (Космачук), 49:37 — 1:4. Куликов — 4 (Сафин, М. Березин), 58:12 — 2:4Вратари: Подъяпольский (Трушков, 22:06) — ДолгановБроски: 29 (5+14+10) — 22 (13+3+6)Штраф: 2 — 10

    «Лада» занимает 7-е место на Востоке с 71 очком. «Нефтехимик» (61) — восьмой.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Гвардиола преподаст урок Томасу Франку
  • «Брентфорд» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Рома» не оставит шансов «Кальяри»?
  • «Рома» — «Кальяри». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Сможет ли «Райо Вальекано» одолеть «Севилью»?
  • «Райо Вальекано» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.95
  • Экспресс дня 5 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Брентфорд — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рома — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Мальорка — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Байер — Штутгарт
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сошо — Ренн
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Уотфорд
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.69
  • Прогноз на матч Авангард — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие