«Лада» — «Нефтехимик»: счет матча 2:4, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛ тольяттинскаяуступила нижнекамскомусо счетом 2:4.

Уже в первом периоде гости забросили две шайбы. Отличились Жан-Себастьян Ди и Дмитрий Соколов.

В начале второго периода преимущество до четырех шайб довели Григорий Селезнев и Александр Деркачев.

«Лада» смогла лишь подсластить пилюлю поражения в третьем периоде шайбами в исполнении Троя Джозефса и Павла Куликова.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Лада» (Тольятти) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:4 (0:2, 0:2, 2:0) Голы: Ди — 8 (Кашников), 14:22 — 0:1. Соколов — 13 (бол., Митякин), 19:22 — 0:2. Селезнев — 3 (Сериков, Митякин), 20:46 — 0:3. Дергачев — 16, 22:26 — 0:4. Джозефс — 20 (Космачук), 49:37 — 1:4. Куликов — 4 (Сафин, М. Березин), 58:12 — 2:4Вратари: Подъяпольский (Трушков, 22:06) — ДолгановБроски: 29 (5+14+10) — 22 (13+3+6)Штраф: 2 — 10

«Лада» занимает 7-е место на Востоке с 71 очком. «Нефтехимик» (61) — восьмой.