Козырев: «Северсталь» показала, что у команды есть мужество

Главный тренер череповецкойподвел итог матча против(3:2).

«Получился отличный зрелищный матч. Если говорить по игре "Северстали", в начале у нас немного не получалось реализовать те моменты, которые мы создавали. Уступали практически на всём протяжении матча. В концовке показали характер, показали, что у команды есть мужество, стойкость. Ключевой момент — игра в меньшинстве, мы отыграли, выстояли. Здорово сыграли в концовке, выиграли этот матч.

Голевая комбинация в конце матча? Это наш стиль, наша модель игры. Мы просим ребят играть, подходить к матчам творчески. У нас на этом всё основано.

Схожий стиль? "Северсталь" и "Торпедо" уже не похожи по стилю, сами видите. Есть определённые моменты, которые были схожи, но сейчас они значительно разнятся», — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали».

«Торпедо», набрав 70 очков в 59 матчах, занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Северсталь (67) — на шестой строчке.