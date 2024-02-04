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    Козырев: «Северсталь» показала, что у команды есть мужество

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь Торпедо
    Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Козырев подвел итог матча против «Торпедо» (3:2).

    Андрей Козырев
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    Андрей Козырев

    «Получился отличный зрелищный матч. Если говорить по игре "Северстали", в начале у нас немного не получалось реализовать те моменты, которые мы создавали. Уступали практически на всём протяжении матча. В концовке показали характер, показали, что у команды есть мужество, стойкость. Ключевой момент — игра в меньшинстве, мы отыграли, выстояли. Здорово сыграли в концовке, выиграли этот матч.

    Голевая комбинация в конце матча? Это наш стиль, наша модель игры. Мы просим ребят играть, подходить к матчам творчески. У нас на этом всё основано.

    Схожий стиль? "Северсталь" и "Торпедо" уже не похожи по стилю, сами видите. Есть определённые моменты, которые были схожи, но сейчас они значительно разнятся», — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали».

    «Торпедо», набрав 70 очков в 59 матчах, занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Северсталь (67) — на шестой строчке.

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