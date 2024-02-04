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    Болякин: Необязательное поражение, в овертайме неправильно сыграли

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Барыс Амур
    Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Олег Болякин высказался о матче против «Амура» (2:3 ОТ).

    Олег Болякин
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    Олег Болякин

    «Необязательное поражение. В овертайме неправильно сыграли. Такие вещи недопустимы, нужно было играть терпеливо. А так парни стараются, трудятся, воюют. У некоторых игроков ещё не хватает мастерства стабильно играть на этом уровне. В третьем периоде некоторые игроки, ещё не адаптировавшиеся к этой лиге, совершали необоснованные ошибки. Мы объясняли, как соперник будет играть. В первом периоде хорошо играли, доминировали, а потом пошли необязательные ошибки и необязательные голы. У нас не от хорошей жизни меняются сочетания. Мы не можем стабилизировать состав.

    Муратов только вышел, опять на травме. Савицкий сегодня не доиграл, в третьем периоде его не было, пришлось перестраивать игру. В идеале нужны стабильные звенья, которые будут приносить победы и показывать игру, которую от них требуют. А вот эти сочетания неожиданные негативно влияют на результат.

    Перед Новым годом, после него мы показывали сбалансированную игру. Но потом пошла череда травм — видите, сколько у нас игроков потеряно. Кадровый дефицит сказывается на результате. Да, нацеливаем Старченко на то, чтобы больше бросал. Многовато академии у нас в большинстве. Мы его попросили бросать — бросил, потом решил отдать на пустые ворота. Игра показала, что это неэффективно. Сделаем выводы, поправки», — приводит слова Болякина пресс-служба КХЛ.

    После этого матча «Амур» занимает 9-е место в таблице Востока с 58-ю очками в активе, отставая от зоны плей-офф на один балл. «Барыс» — на последней 12-й позиции (45).

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