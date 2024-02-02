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    «Северсталь» обыграла минское «Динамо» и вышла в плей-офф КХЛ

    «Северсталь» — «Динамо» Минск: счет матча 4:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь Динамо Минск
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» в родных стенах победила минское «Динамо» со счетом 4:2.

    «Северсталь»
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    «Северсталь»

    На голы Никиты Рожкова, Кирилла Пилипенко, Никиты Седова и Данила Аймурзина гости ответили точными броками Сэма Энаса и Ника Меркли.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Динамо» (Минск) — 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)
    Голы: Энас — 20 (Меркли, Фриц), 3:58 — 0:1. Меркли — 12 (Кодола), 21:16 — 0:2. Рожков — 2 (Моисеев), 22:25 — 1:2. Пилипенко — 29 (Барберио), 38:22 — 2:2. Седов — 3 (Рожков, Подшивалов), 45:20 — 3:2. Аймурзин — 13 (Пилипенко), 52:22 — 4:2Вратари: Самойлов — КолосовШтраф: 2 — 2Броски: 29 (12+10+7) — 19 (9+6+4)

    Победа гарантировала «Северстали» путевку в Кубок Гагарина. Команда сыграет в плей-офф КХЛ четвертый сезон подряд. «Динамо» находится на восьмой строчке с 57 баллами в 58 играх.

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