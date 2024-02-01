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    «Салават Юлаев» разобрался с «Ладой»

    «Салават Юлаев» — «Лада»: счет матча 5:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Лада
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» дома переиграл «Ладу» со счетом 5:2.

    «Салават Юлаев»
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    «Салават Юлаев»

    На голы Даниила Огирчука, Джошуа Ливо, Данила Алалыкина, Александра Хмелевского и Алексея Василевского гости ответили точными ударами Сергея Шумакова и Евгения Грошева.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Лада» (Тольятти) — 5:2 (1:1, 4:0, 0:1)
    Голы: Шумаков — 13 (Моисеев), 11:04 — 0:1. Огирчук — 1 (Цулыгин, Ефремов), 13:24 — 1:1. Ливо — 14 (бол., Шаров), 22:05 — 2:1. Алалыкин — 3 (Башкиров, Бирюков), 23:44 — 3:1. Хмелевский — 25 (Дроздов, Ливо), 27:57 — 4:1. Василевский — 5 (Пустозеров), 39:33 — 5:1. Грошев — 8 (мен.), 53:04 — 5:2Вратари: Самонов — ТрушковШтраф: 2 — 10Броски: 35 (14+15+6) — 25 (9+8+8)

    «Салават» идет третьим в таблице Восточной конференции с 79 очками, «Лада» занимает 5-ю строчку с 71 очком.

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