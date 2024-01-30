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    Кривокрасов: Сегодня нужно было вратарю выручать

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Сибирь
    Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Сергей Кривокрасов высказался о матче против «Ак Барса» (0:4).

    Сергей Кривокрасов
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    Сергей Кривокрасов

    «Я считаю, что сегодня вроде вышли с хорошим настроем, но пропустить первые два гола за три броска… я не знаю, как можно здесь собрать команду. Хорошие вратари должны хотя бы два матча вытаскивать и играть "на ноль", дать команде шанс хотя бы. Я не могу сказать, как можно начать игру, когда каждый бросок залетает. Я не хочу винить вратарей, вратаря Костина, но они обязаны при любом раскладе, как бы команда ни играла, должны играть, вытаскивать матчи, сами, один. Два матча в сезон — это должно быть постоянно. Хорошие вратари так и делают. У нас был серьёзный выезд, сегодня пятая игра за 10 дней. Сегодня нужно было вратарю выручать. Но когда команда видит, что вратарь быстрые, нелепые голы пропускает… Трудно собрать команду, и в целом сами парни понимают, что вернуться в матч с такой командой будет трудно. Нужно тащить вратарю в такой ситуации.

    Не поставили Худобина с первых минут? Я с Костиным провёл беседу перед игрой с "Витязем". Я ему сказал: "Ты очень важная фигура и от тебя многое зависит и на данный момент должен стать первым номером, потому что такая ситуация возникла с Красоткиным. У тебя реальный шанс показать себя, доказать себе". Потому что каждый из вратарей ждёт этого шанса. На тот момент он выпал, и я сказал: "Вот твой шанс. Нужно доказать себе и всем остальным, что ты можешь играть каждую игру и достоин этого шанса". Теперь мы будем знать, на что можем рассчитывать. В этой ситуации нам нужен тот человек, который сможет ловить шайбу», — цитирует Кривокрасова «Чемпионат».

    После этого матча «Ак Барс» занимает 4-е место в таблице Востока с 70-ю очками в активе. «Сибирь» — на 10-й позиции (53 балла).

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