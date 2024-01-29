КХЛ назвала лучших игроков недели

определила лучших игроков 20-й недели регулярного чемпионата.

Лучшим вратарем признан Владислав Подъяпольский («Лада»), одержавший 2 победы в 3 матчах недели. Он отразил 97,12% бросков при коэффициенте надежности 0,97. В двух матчах Подъяпольский сыграл на ноль.

Лучшим защитником стал Семен Чистяков («Авангард»), набравший 4 (1+3) очка в 3 играх Фонбет Чемпионата КХЛ. Чистяков не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+5». На его счету также 4 силовых приема, 2 отбора шайбы и 2 заблокированных броска.

Лучшим нападающим признан Арсений Грицюк (СКА). Он набрал 7 (3+4) очков в 3 играх недели. Грицюк не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+5». На его счету победная шайба в игре с ЦСКА, 2 силовых приема, 1 блокированный бросок.

Лучшим новичком признан Дмитрий Бучельников («Адмирал»), набравший 3 (2+1) очка в 3 матчах. На его счету также 2 силовых приема, 5 блокированных бросков и 1 отбор шайбы.