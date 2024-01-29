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    Московское «Динамо» на своем льду уступило «Витязю»

    «Динамо» Москва — «Витязь»: счет матча 1:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Витязь
    В матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» проиграло и подмосковному «Витязю» со счетом 1:2.

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    Динамовцы лишь раз смогли поразить ворота Максима Дорожко

    В составе «Динамо» отличился Павел Кудрявцев.

    Шайбы за «Витязь» забрасывали Николай Тимашов, Александр Дарьин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо М» (Москва) — «Витязь» (Московская область) — 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)
    Голы: Кудрявцев — 10 (Ожиганов, О`Делл), 35:10 — 1:0. Тимашов — 2 (Яровой, Бусыгин), 44:06 — 1:1. Дарьин — 5 (Савчик, Барак), 45:17 — 1:2Вратари: Коновалов (55:04 — 55:41, 57:14 — 58:04, 58:24) — ДорожкоБроски: 48 (17+13+18) — 19 (6+3+10)Штраф: 7 — 11

    Следующий матч «Динамо» сыграет на выезде с «Торпедо». «Витязь» отправится в гости к «Куньлуню».

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