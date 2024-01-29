«Динамо» Москва — «Витязь»: счет матча 1:2, обзор голов

Динамовцы лишь раз смогли поразить ворота Максима Дорожко Фото: globallookpress.com
В составе «Динамо» отличился Павел Кудрявцев.
Шайбы за «Витязь» забрасывали Николай Тимашов, Александр Дарьин.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо М» (Москва) — «Витязь» (Московская область) — 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)
Голы: Кудрявцев — 10 (Ожиганов, О`Делл), 35:10 — 1:0. Тимашов — 2 (Яровой, Бусыгин), 44:06 — 1:1. Дарьин — 5 (Савчик, Барак), 45:17 — 1:2Вратари: Коновалов (55:04 — 55:41, 57:14 — 58:04, 58:24) — ДорожкоБроски: 48 (17+13+18) — 19 (6+3+10)Штраф: 7 — 11
Следующий матч «Динамо» сыграет на выезде с «Торпедо». «Витязь» отправится в гости к «Куньлуню».