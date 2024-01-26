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    Заварухин: Провели один из лучших первых периодов

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    Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о матче против «Торпедо» (2:1 Б).

    Николай Заварухин
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    Николай Заварухин

    «Хорошее начало матча, команда вышла заряженной. Провели один из лучших первых периодов, хорошие моменты были, но не реализовали. Были неплохие броски, закрывали вратаря. Во втором периоде позволили забить гол после позиционки, но забили гол на пересменке, был прессинг. Все три периода команда двигалась, была мобильной, действовала с боевым настроением, вратарь выручал нас в тяжёлые моменты.

    Насколько помог к подготовке матч с "Северсталью"? Знали, что соперник прессингует, что защитники должны были пошире играть при начале атаки, что плотно играет в одном углу площадки. Было много бросков от защитников, шайба доходила до ворот.

    Была перекладина в первом периоде, Мэйсек в концовке попал в штангу в большинстве. Здорово, что выстояли в меньшинстве, ребята ловили на себя шайбу. Вратари сыграли здорово, много было стыков, мы здорово сыграли в обороне, как и соперник.

    Жёсткие силовые на старте помогли настрою? Там вся команда хорошо вышла, был настрой, "кто в доме хозяин". Хиты Трямкина и Мэйсека здорово помогли команде. Хотели сыграть прошлую игру так же активно, с Казанью был неплохой настрой, сегодня он был запредельный», — приводит слова Заварухина «Чемпионат».

    «Автомобилист» набрал 70 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Торпедо» с 68 баллами находится на пятой строчке Запада.

    В следующем матче регулярного чемпионата «Автомобилист» сыграет в гостях с «Трактором» 31 января. «Торпедо» в Москве встретится со «Спартаком» 29 января.

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