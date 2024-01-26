Мартемьянов: Большие претензии к первым двум звеньям «Амура»

Главный тренервысказался о матче против(0:3).

«Сегодня не хватило боевого настроя. Большие претензии к лидерам, первым двум звеньям. Они абсолютно провалили матч. Игорю Бобкову благодарен, он держал нас в игре. В третьем периоде пошли ва-банк, пошли в прессинг по всей площадке, но поймали на контратаке нас. Нет бросков, нет голов, на пятак мы не лезем, сохраняем шайбу. Ну и результат — 0:3», — приводит слова Мартемьянова официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Салават Юлаев» занимает 3-е место в таблице Востока с 74 очками в активе. «Амур» располагается на 10-й позиции (53 балла), отставая от зоны плей-офф на 3 очка.