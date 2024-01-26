Кравец: Сегодня была наша лучшая игра с «Ак Барсом» в сезоне

Главный тренервысказался о победе в матче с(4:2).

«Сегодня была наша лучшая игра с "Ак Барсом" в сезоне. Не только из-за победы, а потому, что была видна игра команды, было видно все четыре звена, ребята все силы отдали для выполнения игрового задания. Да, первый период проиграли 0:2, но у нас уже тогда были моменты, чтобы сравнять счёт до перерыва.

Я рад, что выиграли второй период, для нас это очень важно. Ребята выстояли втроём, вчетвером, в очень тяжёлых ситуациях — это укрепляет веру парней друг в друга. Ну а в третьем просто дожали соперника, за счёт движения, правильных действий, большого количества бросков по воротам. И, конечно, снова отмечу игру вратаря», — цитирует Кравца «Чемпионат».

«Авангард» набрал 79 очков в 55 матчах и занимает 2-е место в Восточной конференции. «Ак Барс» с 66 баллами после 55 игр располагается на 6-й строчке Востока.