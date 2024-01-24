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    Зарипов: Пока хочется выдохнуть от профессиональной карьеры

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс
    Экс-нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов высказался о возможном начале тренерской карьеры.

    Данис Зарипов
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    Данис Зарипов

    «Через день задают вопросы про тренерство. Пока хочется выдохнуть от профессиональной карьеры. Со стороны это не видно. Я сам ещё не думал, будет у меня такое желание (тренировать) или нет. Пока хочется отдохнуть выдохнуть от этого всего и переключиться на другую жизнь.

    Куда я денусь от спорта? Сам виноват, с детства хотел стать лучшим, добиться высот. К счастью, у меня это получилось. Сейчас приходится работать дальше. Может быть, и в этом добьюсь хороших результатов», — приводит слова Зарипова «РИА Новости Спорт».

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    • Напомним, что по ходу сезона 2022/2023 Зарипов объявил о завершении карьеры хоккеиста. Зарипов 5 раз выигрывал Кубок Гагарина в составе «Ак Барса» и «Металлурга».

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