Зарипов: Пока хочется выдохнуть от профессиональной карьеры

Экс-нападающийвысказался о возможном начале тренерской карьеры.

«Через день задают вопросы про тренерство. Пока хочется выдохнуть от профессиональной карьеры. Со стороны это не видно. Я сам ещё не думал, будет у меня такое желание (тренировать) или нет. Пока хочется отдохнуть выдохнуть от этого всего и переключиться на другую жизнь.

Куда я денусь от спорта? Сам виноват, с детства хотел стать лучшим, добиться высот. К счастью, у меня это получилось. Сейчас приходится работать дальше. Может быть, и в этом добьюсь хороших результатов», — приводит слова Зарипова «РИА Новости Спорт».

Напомним, что по ходу сезона 2022/2023 Зарипов объявил о завершении карьеры хоккеиста. Зарипов 5 раз выигрывал Кубок Гагарина в составе «Ак Барса» и «Металлурга».