«Автомобилист» — «Ак Барс»: счет матча 1:4, обзор голов

«Автомобилист» из Екатеринбурга проиграл дома казанскому «Ак Барсу» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:4.

На пятой минуте счет открыл нападающий гостей Семен Кошелев, ему ассистировал Кирилл Семенов.

Спустя девять минут Брукс Мэйсек сравнял счет, реализовав большинство. Голевые передачи на счету Стефана Да Косты и Кертиса Волка.

«Ак Барс» вышел вперед в середине второго периода, когда точный бросок удался Даниле Журавлеву.

В конце третьего периода гостям удалось забросить еще две шайбы в пустые ворота, они на счету Райли Барбера и Дмитрия Кателевского.

В следующем матче «Автомобилист» примет дома «Торпедо», а «Ак Барс поедет в гости к "Авангарду".