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    «Автомобилист» уступил дома «Ак Барсу» с разгромным счетом

    «Автомобилист» — «Ак Барс»: счет матча 1:4, обзор голов

    Хоккей Автомобилист Ак Барс
    «Автомобилист» из Екатеринбурга проиграл дома казанскому «Ак Барсу» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:4.

    Защитник гостей Данила Журавлев
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    Защитник гостей Данила Журавлев

    На пятой минуте счет открыл нападающий гостей Семен Кошелев, ему ассистировал Кирилл Семенов.

    Спустя девять минут Брукс Мэйсек сравнял счет, реализовав большинство. Голевые передачи на счету Стефана Да Косты и Кертиса Волка.

    «Ак Барс» вышел вперед в середине второго периода, когда точный бросок удался Даниле Журавлеву.

    В конце третьего периода гостям удалось забросить еще две шайбы в пустые ворота, они на счету Райли Барбера и Дмитрия Кателевского.

    В следующем матче «Автомобилист» примет дома «Торпедо», а «Ак Барс поедет в гости к "Авангарду".

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